Danh sách tập thể, cá nhân ngành y tế được đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba

Căn cứ khoản 5, Điều 84, Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022; Căn cứ khoản 2, Điều 44, Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng về việc công khai danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng;

Sau thời gian đăng tải 10 ngày làm việc trên các phương tiện truyền thông, Bộ Y tế đề nghị đơn vị tổng hợp ý kiến của Nhân dân (nếu có) gửi về Bộ Y tế (Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Y tế.

Bộ Y tế công khai danh sách các tập thể, cá nhân được đề nghị đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba (theo công văn số 7291 /BYT-TCCB ngày 28 tháng 9 năm 2026), cụ thể như sau:

I. Huân chương Lao động hạng Nhất:

1. Trung tâm Nội tiết, Chuyển hóa, Di truyền và Liệu pháp phân tử, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế;

II. Huân chương Lao động hạng Nhì:

1. Trung tâm Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế;

III. Huân chương Lao động hạng Ba:

1. Ông Phạm Duy Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế;

2. Ông Phan Hữu Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế;

3. Ông Hoàng Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế;

4. Bà Lê Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế;

5. Bà Trịnh Thị Diệu Thường, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế.