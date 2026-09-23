Phát hiện bình tông khắc tên 'Đức Thành'

Chiếc bình tông được phát hiện tại vị trí mộ số 3, hàng 5, lô 8, khu 1 trái, Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đăk Hà; mã định danh mộ: 51124 00339. Qua kiểm tra, bình tông còn khá nguyên vẹn về hình dáng, chỉ một số vị trí bị bong tróc lớp sơn do quá trình oxy hóa. Đáng chú ý, trên thân bình có khắc rõ dòng chữ “Đức Thành”. Tên được khắc trên vật dụng cá nhân là dấu vết cần được tiếp tục xác minh, đối chiếu với các nguồn thông tin liên quan để mở thêm hướng xác minh danh tính liệt sĩ đã nằm lại nơi đây.

Trên thân bình tông có khắc chữ “Đức Thành”.

Ngay sau khi phát hiện, cán bộ thực hiện nhiệm vụ đã ghi nhận đầy đủ vị trí thu thập và tiến hành vệ sinh, bảo quản di vật theo quy định; đồng thời rà soát, đối chiếu với hồ sơ liên quan đến các phần mộ chưa xác định được thông tin. Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi mong muốn các cựu chiến binh, đồng đội, nhân dân nếu biết thông tin liên quan đến di vật có khắc tên “Đức Thành” hoặc liệt sĩ an táng tại vị trí mộ số 3, hàng 5, lô 8, khu 1 trái, mã định danh 51124 00339, Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đăk Hà cung cấp để phục vụ công tác xác minh. Thông tin xin gửi về tổng đài 0397.007.500 của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi hoặc đồng chí Biện Thị Thủy Nguyên, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi, số điện thoại: 0989.676.011.