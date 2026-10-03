Đồng Tháp: Khẩn trương trên hành trình tìm lại danh tính liệt sĩ

Từ những ngày làm việc không quản nắng mưa, đến từng phần mộ được khai quật, lấy mẫu và hoàn trả cẩn trọng như hiện trạng ban đầu, mỗi công đoạn đều được thực hiện với sự trân trọng, trách nhiệm và quyết tâm cao. Sau khi lấy mẫu, hồ sơ được hoàn thiện, mẫu được bàn giao phục vụ giám định ADN; các phần mộ và khuôn viên nghĩa trang cũng được khẩn trương chỉnh trang, hoàn trả nguyên trạng, để hành trình tìm lại danh tính cho những người đã nằm xuống được nối dài bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và đầy nghĩa tình.

Phần mộ sau khi khai quật lấy mẫu sẽ được hoàn trả hiện trạng ban đầu, mục tiêu đặt ra là phải bảo đảm bằng và đẹp hơn so với trước khi khai quật.

Thượng úy Nguyễn Chí Bảo, Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngay từ đầu, tổ được biên chế 8 đồng chí thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình triển khai, trước yêu cầu về khối lượng công việc và tiến độ, lực lượng được tăng cường, đến nay khoảng 20 đồng chí. Từ đầu chiến dịch đến nay, tổ đã thực hiện lấy mẫu tại hơn 15 nghĩa trang liệt sĩ ở các địa phương, với hơn 2.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Đây là khối lượng công việc lớn, trong khi điều kiện thực hiện tại mỗi nghĩa trang khác nhau, thời tiết có lúc nắng nóng, có lúc mưa nhiều. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, tranh thủ thời gian, gần như không có ngày nghỉ để bảo đảm tiến độ. Hưởng ứng phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao, từng khâu, từng bước trong quá trình khai quật, lấy mẫu được phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng. Mỗi thành viên đều xác định rõ trách nhiệm, cố gắng hoàn thành tốt phần việc được giao, góp phần cùng các lực lượng thực hiện mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm - Thượng úy Nguyễn Chí Bảo chia sẻ thêm.

Sau khi khai quật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ tỉ mỉ kẻ từng đường ron, trả lại sự nguyên vẹn cho từng phần mộ.

Từ ngày 21-9, tại xã Mỹ Tịnh An, công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được triển khai tại 3 nghĩa trang, với tổng số 177 phần mộ. Trong đó, Nghĩa trang Liệt sĩ Hòa Tịnh có 1 phần mộ, Nghĩa trang Liệt sĩ Trung Hòa 99 phần mộ, Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Tịnh An 77 phần mộ và Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Bình Thạnh 15 phần mộ.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòa Trung, xã Mỹ Tịnh An, nắng vừa ráo, cán bộ, chiến sĩ tỉ mỉ cắt từng viên gạch, kẻ từng đường ron, trả lại sự nguyên vẹn cho từng phần mộ. Chỉ vài ngày trước, cũng những cán bộ, chiến sĩ này còn đào, đục, khoan để khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin. Giờ đây, công việc tiếp tục là hoàn trả, chỉnh trang từng phần mộ sau khi hoàn tất việc lấy mẫu.

Binh nhất Bùi Hoài Phương chia sẻ, chúng em cẩn thận lựa chọn những viên gạch có màu sắc phù hợp với phần mộ. Sau đó, đo đạc kỹ kích thước, cắt gạch đúng theo từng góc cạnh, diện tích của mộ. Khi ốp gạch, từng đường ron cũng được làm tỉ mỉ, ngay ngắn theo đường viền. Tất cả đều cố gắng thực hiện thật cẩn thận để trả lại phần mộ được nguyên vẹn, trang nghiêm như ban đầu.

Cẩn thận lựa chọn những viên gạch có màu sắc phù hợp với phần mộ.

Đồng hành trong suốt chặng đường ấy là sự sẻ chia của người dân địa phương và các mạnh thường quân. Mỗi khi đội hình đến đóng quân, lại có những lời thăm hỏi, những phần quà động viên, góp phần tiếp thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Đặng Thị Minh Khai, Chủ tịch UBND xã Mỹ Tịnh An cho biết, trong Chiến dịch 500 ngày đêm, xã Mỹ Tịnh An nhận được sự hỗ trợ rất tích cực của lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong việc tìm kiếm, lấy mẫu hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Các cán bộ, chiến sĩ làm việc rất nhiệt tình, trách nhiệm, góp phần giúp địa phương hoàn thành sớm tiến độ theo kế hoạch đề ra. Địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia ủng hộ, thăm hỏi và hỗ trợ nhu yếu phẩm, góp phần tạo điều kiện để các thành viên trong đội có sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với việc hoàn trả hiện trạng sau tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ thực hiện rất trách nhiệm, bảo đảm tiến độ, kỹ lưỡng và sạch đẹp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các khu vực tìm kiếm được hoàn trả, nâng nền và khôi phục cơ bản như hiện trạng ban đầu.

Lãnh đạo xã Mỹ Tịnh An thăm, động viên và tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòa Trung.

Hiện nay, Đồng Tháp đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, với mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 30 nghĩa trang trong tỉnh trước ngày 30-4-2027. Với quyết tâm hoàn thành sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch của Trung ương, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt. Tiến độ được đẩy nhanh, nhưng yêu cầu về chất lượng, số lượng và quy trình vẫn được đặt lên hàng đầu.

Đến ngày 1-10, lực lượng đã triển khai khai quật tại 30/30 nghĩa trang liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu tại 29/30 nghĩa trang liệt sĩ, đang thực hiện lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Gò Công Tây. Tổng cộng 12.188 phần mộ chưa xác định thông tin đã được khai quật, lấy mẫu. Trong số này, 3.216 mẫu đã được bàn giao cho Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học để giám định ADN. Dự kiến ngày 5-10, thêm 4.510 mẫu sẽ được gửi ra Hà Nội phục vụ công tác giám định.

4.510 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN sẵn sàng được vận chuyển ra Hà Nội vào ngày 5-10.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến nay, công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đã đạt trên 99% số lượng mộ liệt sĩ cần lấy mẫu trong đợt này. Phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 30/30 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Sau đó, tập trung hoàn thiện, xây dựng lại các phần mộ như hiện trạng ban đầu và bàn giao các mẫu hài cốt liệt sĩ để tiến hành gửi mẫu xét nghiệm ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Khi bắt đầu thực hiện chiến dịch, lực lượng cũng có những bỡ ngỡ vì đây là công việc mới, yêu cầu cao về kỹ thuật, trong khi khối lượng công việc rất lớn. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện, từng bước rút kinh nghiệm, tìm ra phương pháp, cách thức phù hợp, từ khâu rà soát thông tin đến phương pháp khai quật, bảo đảm thuận tiện, nhanh chóng, chính xác và đúng quy trình. Đặc biệt, gắn với khâu khai quật là việc hoàn trả hiện trạng. Các tổ thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ để rút ngắn thời gian, giảm công sức, tăng năng suất công việc. Chính từ quá trình vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, lực lượng đã từng bước rút ngắn được thời gian thực hiện nhiệm vụ. Đối với việc hoàn trả hiện trạng ban đầu, mục tiêu đặt ra là phải bảo đảm bằng và đẹp hơn so với trước khi khai quật. Việc hoàn trả các phần mộ được thực hiện hết sức kỹ lưỡng, thận trọng và tỉ mỉ, bảo đảm khôi phục lại hiện trạng một cách tốt nhất - Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh cho biết thêm.