Lập biên bản cơ sở photocopy sao in sách giáo khoa

Ngày 3/10, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã lập hồ sơ xử lý đối với ông Đ.C.T. (SN 1980, ngụ phường Cao Lãnh) về hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở photocopy, phát hiện in nhiều sách giáo khoa trái phép.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở đang thực hiện việc in ấn, nhân bản 48 tài liệu là sách giáo khoa, giáo trình của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Làm việc với cơ quan Công an, ông T. thừa nhận đã in, sao chép 48 tài liệu là sách giáo khoa, giáo trình khi chưa được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép để bán cho khách hàng có nhu cầu nhằm thu lợi.

Cơ quan Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở theo điểm a, khoản 1, Điều 16, Nghị định số 341/2025/NĐ-CP ngày 16/12/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan, với mức phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng.