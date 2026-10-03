Nghĩa Đô diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn năm 2026

Cuộc diễn tập được tổ chức tại nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh - cửa hàng lẩu ếch Dika, số 47 Nguyễn Văn Huyên. Tham gia diễn tập có Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 11 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội), Công an phường, lực lượng dân phòng cùng cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn.

UBND phường Nghĩa Đô tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư. Ảnh: MT

Tình huống giả định xảy ra cháy tại khu vực để xe ở tầng 1 cửa hàng. Nguyên nhân do sự cố chập điện dẫn đến cháy xe máy. Do khu vực tập trung nhiều phương tiện, ngọn lửa nhanh chóng phát triển, nhiệt độ tăng cao, sinh nhiều khói, khí độc. Đám cháy có nguy cơ lan lên cầu thang dẫn tới tầng 2 và sang các xe máy xung quanh. Theo kịch bản, có 2 người mắc kẹt tại tầng 2, không thể tự thoát ra ngoài.

Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng tại chỗ báo động, hướng dẫn người trong cơ sở thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu để khống chế ngọn lửa và báo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ. Khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt, các phương án trinh sát, tìm kiếm người mắc kẹt, cứu nạn và chữa cháy được triển khai. Các lực lượng phối hợp đưa người bị nạn ra khu vực an toàn, tổ chức chữa cháy, ngăn cháy lan và bảo đảm an ninh, trật tự khu vực.

Lực lược phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp nhanh chóng có mặt sau khi nhận được tin báo. Ảnh: MT

Trao đổi tại buổi diễn tập, Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Hoàng Trung Kiên cho biết, phường có diện tích hơn 4,35km², dân số đông; trên địa bàn có hơn 1.100 cơ sở thuộc diện quản lý của UBND phường và hơn 2.000 cơ sở thuộc diện quản lý của thành phố về phòng cháy, chữa cháy. Bên cạnh đó, địa bàn có nhiều loại hình nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh đan xen; một số khu dân cư có mật độ xây dựng cao, ngõ nhỏ, sâu, cùng nhiều nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà tập thể, chung cư cũ. Đây là những yếu tố đặt ra yêu cầu cao đối với công tác phòng ngừa và khả năng xử lý khi xảy ra cháy, nổ.

Lực lượng chuyên nghiệp triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: MT

Theo đồng chí Hoàng Trung Kiên, thực tế các vụ cháy cho thấy, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời ngay từ ban đầu, đám cháy có thể phát triển nhanh, gây thiệt hại về người và tài sản. Vì vậy, phường xác định phòng ngừa là nhiệm vụ quan trọng, gắn với thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục những tồn tại về an toàn phòng cháy, chữa cháy; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Khẩn trương cấp cứu cho người bị nạn. Ảnh: MT

Cùng với đó, phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn người dân sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát nạn và xử lý tình huống khi đám cháy mới phát sinh. Qua diễn tập, các lực lượng được thực hành cơ chế chỉ huy, phối hợp, còn người dân có thêm kỹ năng ứng phó với sự cố, qua đó phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, chủ động hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra.