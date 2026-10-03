Viện Kiểm sát khu vực 2 thu hồi gần 9 tỷ đồng tiền nợ thuế của doanh nghiệp

Theo VKSND khu vực 2, trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKS khởi kiện bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công, đơn vị đã thụ lý, kiểm tra, xác minh vụ việc liên quan đến Công ty cổ phần Xây dựng T..

Tại thời điểm xác minh, công ty này còn nợ hơn 9,4 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền phạt và tiền chậm nộp.

VKSND khu vực 2, TPHCM làm việc với doanh nghiệp nợ thuế. Ảnh: THÀNH NHÂN

VKSND khu vực 2 đã ban hành quyết định yêu cầu Công ty cổ phần Xây dựng T. chấm dứt vi phạm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và khắc phục hậu quả.

Sau đó, đơn vị đã phối hợp với cơ quan thuế trực tiếp làm việc, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Kết quả, Công ty cổ phần Xây dựng T. đã nộp gần 9 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Theo đại diện VKSND khu vực 2, số tiền nợ thuế đã được thu hồi ngay trong quá trình giải quyết vụ việc, không phải khởi kiện vụ án dân sự công ích. Kết quả này cho thấy hiệu quả của việc chủ động phát hiện vi phạm, áp dụng kịp thời các biện pháp theo Nghị quyết 205.