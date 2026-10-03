Những chiến sĩ quả cảm giữa biển lửa

Lao vào biển lửa, giành giật sự sống cho người dân

Rạng sáng ngày 7/9, khi phố phường Tân Sơn Nhì còn chìm trong giấc ngủ, Trung tâm Thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo cháy dồn dập. Khói lửa bùng phát dữ dội tại khách sạn Thùy Dương ở địa chỉ số 452 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận hiện trường, tổ chức giải cứu người gặp nạn vụ cháy rạng sáng 7/9.

Căn nhà quy mô 1 trệt, 1 lửng, 4 lầu và sân thượng với 19 phòng trọ bỗng biến thành một “mê cung” mịt mù khói độc khi ngọn lửa bùng phát từ khu vực để xe tầng trệt, nhanh chóng thiêu rụi các phương tiện và phong tỏa lối thoát duy nhất. Trong không gian đặc quánh khí độc, tiếng kêu cứu thất thanh của những nạn nhân bị kẹt trên các tầng cao xé tan màn đêm.

Ngay khi nhận lệnh, Đội Chữa cháy & CNCH Khu vực 13 và Khu vực 14 đã lập tức điều động 7 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 48 cán bộ, chiến sĩ tức tốc lao đến hiện trường. Đến nơi, trước mắt các chiến sĩ là khung cảnh vô cùng hỗn loạn và nguy cấp.

Nạn nhân bị mắc kẹt trong đám cháy được cán bộ chiến sĩ khẩn trương hỗ trợ, giúp thoát ra ngoài an toàn.

Không một phút đắn đo, các tổ trinh sát lập tức chia làm nhiều hướng tiếp cận. Bất chấp khói độc mù mịt, nhiệt độ ngọn lửa tăng cao có thể gây bỏng rát và nguy cơ sập đổ kết cấu bất cứ lúc nào, các chiến sĩ đã đu dây, leo cầu thang bộ, rà soát từng lối thoát hiểm, ban công và thậm chí trèo lên tận mái nhà.

Mỗi căn phòng, mỗi góc tối trong khách sạn đều được kiểm tra gắt gao. Lực lượng cứu hộ vừa triển khai mũi vòi phun nước dập lửa, vừa đeo bình khí thở, di chuyển trong tình trạng tầm nhìn bằng không để mò mẫm tìm người mắc kẹt.

26 nạn nhân mắc kẹt trong khách sạn đã được Cảnh sát PCCC&CNCH giải cứu thành công.

Nhờ sự mưu trí, dũng cảm và phối hợp nhịp nhàng, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã hướng dẫn và trực tiếp đưa được 26 con người ra khỏi vùng nguy hiểm an toàn. Đến 5h17, đám cháy hoàn toàn bị khống chế.

Trước đó không lâu, rạng sáng ngày 6/8, một vụ hỏa hoạn đau lòng khác cũng đã thử thách tinh thần kiên cường của lực lượng chữa cháy và CNCH. Căn nhà 2 tầng nằm sâu trong hẻm số 245 đường Nguyễn Văn Đậu (phường Bình Lợi Trung) bất ngờ bùng cháy dữ dội.

Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận phía trong căn nhà 2 tầng nằm sâu trong hẻm số 245 đường Nguyễn Văn Đậu.

Đám cháy chứa nhiều vật dụng dễ cháy như vải vóc, đồ gỗ làm tỏa ra lượng lớn khói độc quánh đặc. Đáng lo ngại, kiến trúc căn nhà bít kín, không có khoảng hở thoát khói khiến ngọn lửa biến căn nhà thành một lò lửa khép kín.

Nạn nhân là hai bố con bị kẹt sâu ở khu vực bếp tầng trệt. Nhận tin báo lúc 4h14, 27 cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy & CNCH Khu vực 16 cùng 4 xe chuyên dụng nhanh chóng có mặt.

Khi các lối vào thông thường bị khói lửa chặn đứng, từng giây trôi qua đều đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người. Trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", lực lượng trinh sát đã đưa ra quyết định táo bạo: Trèo lên phần mái tầng 2, dỡ từng tấm mái che để mở đường sống.

Các nạn nhân được đưa ra ngoài.

Giữa làn khói độc bốc lên ngùn ngụt, các chiến sĩ không quản ngại nguy hiểm, khẩn trương đu người qua khoảng hở chật hẹp vừa tạo ra, chui sâu vào bên trong "lò khói" để tìm kiếm nạn nhân.

Bằng tất cả sự nỗ lực, cán bộ chiến sĩ đã xông vào khói lửa, bế hai nạn nhân đi cấp cứu...

Sống mãi trong lòng dân

Gần đây nhất, ngày 28/9, căn gác một căn nhà trong hẻm đường Trường Sa, phường Phú Nhuận bất ngờ sập xuống khiến 3 người trong nhà bị mắc kẹt, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt kịp thời giải cứu an toàn.

Cảnh sát CNCH tiếp cận căn nhà trên đường Trường Sa xảy ra sự cố để giải cứu những người bị mắc kẹt.

Theo đó, khoảng 16h ngày 28/9, người dân khu vực bất ngờ nghe tiếng động mạnh phát ra từ một căn nhà trong hẻm trên đường Trường Sa. Thời điểm xảy ra sự cố, có 2 người đang ở trên gác và một người ở phía dưới. Phần gác được làm bằng gỗ, có các thanh sắt giằng bên dưới. Bất ngờ, phần gác sập xuống khiến 2 người ở phía trên mắc kẹt. Người đang ở phía dưới sau khi xảy ra sự cố đã tìm cách chui ra ngoài và được đưa đến khu vực an toàn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng chức năng tiếp cận căn nhà bằng các phương tiện chuyên dụng, đưa 2 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Mỗi vụ cháy đi qua là một lần thử thách bản lĩnh, lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hồ Chí Minh. Phía sau những bộ trang phục chữa cháy ám khói đen kịt, những gương mặt lấm lem vết tro than là những trái tim nóng hổi nhiệt huyết vì sự bình yên của nhân dân.

Những người mắc kẹt trong nhà được đưa ra ngoài.

Dù đối mặt với nguy cơ thương vong luôn rình rập, nhưng các chiến sĩ PCCC & CNCH vẫn không bao giờ chùn bước. Hành động dũng cảm, không quản ngại hiểm nguy lao vào biển lửa cứu người của các anh chính là minh chứng sống động nhất cho bản chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", khắc họa nên hình ảnh đẹp về những "anh hùng giữa đời thường" trong lòng nhân dân.

Trước những vụ cháy gây thiệt hại về người xảy ra thời gian gần đây, ngày 30/9, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai kế hoạch tăng cường công tác PCCC & CNCH tại 5 phường, đặt trọng tâm vào rà soát đầy đủ nguy cơ, khắc phục đến cùng các tồn tại và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị ở địa phương. Theo đó, kế hoạch này được triển khai trên địa bàn các phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây và Bình Quới. Đây là những địa bàn có nhiều loại hình nhà ở, nhà trọ, cơ sở sản xuất, kinh doanh xen cài trong khu dân cư; một số khu vực còn khó khăn về giao thông, nguồn nước và khả năng tiếp cận của phương tiện chữa cháy. Điểm trọng tâm của kế hoạch là gắn rà soát, kiểm tra với hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc khắc phục. Mỗi địa bàn, cơ sở có nguy cơ cao phải được lập danh mục, xác định rõ nguy cơ chủ yếu, đơn vị và cán bộ phụ trách, thời hạn thực hiện cùng tài liệu chứng minh kết quả. Những tồn tại đã phát hiện phải được theo dõi đến khi có kết quả xử lý, tránh kéo dài hoặc không rõ trách nhiệm. Các đơn vị tập trung rà soát nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà trọ, chợ, chung cư cũ, cơ sở tập trung đông người, kho chứa hàng hóa dễ cháy và khu dân cư có hẻm sâu, hẻm nhỏ, hẻm cụt. Việc đối chiếu thực tế địa bàn với hồ sơ nghiệp vụ, dữ liệu điện tử và thông tin từ Công an phường nhằm bảo đảm quản lý đầy đủ, kịp thời nhận diện cơ sở mới phát sinh, thay đổi công năng hoặc có dấu hiệu không bảo đảm an toàn. Kế hoạch đặt mục tiêu 100% cơ sở được cập nhật dữ liệu và quản lý theo quy định, không bỏ sót, bỏ lọt địa bàn, cơ sở... Song song với kiểm tra, kế hoạch chú trọng tuyên truyền, huấn luyện phù hợp từng nhóm đối tượng, nhất là chủ nhà trọ, người thuê trọ, hộ gia đình, chủ cơ sở và lực lượng tại chỗ. Nội dung tập trung vào nhận diện nguy cơ, báo cháy, chữa cháy ban đầu, thoát nạn, cứu người và phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp. Các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, “Nhà tôi 3 có” tiếp tục được củng cố, hướng đến việc hình thành thói quen chủ động bảo vệ an toàn trong từng hộ gia đình…