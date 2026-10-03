Phường Thanh Xuân diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại khu dân cư

Buổi diễn tập được tổ chức tại Nhà tập thể D2, ngõ 9 Khuất Duy Tiến, nơi tập trung đông hộ dân và phù hợp để thực hành các kỹ năng chữa cháy, thoát nạn, cứu hộ trong điều kiện thực tế.

Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Nguyễn Hồng Quân phát biểu tại buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Tùng Lâm

Từ tình huống giả định xảy ra cháy do sự cố về điện, người dân nhanh chóng báo động, liên hệ cơ quan chức năng, hướng dẫn các hộ thoát ra khu vực an toàn và sử dụng phương tiện tại chỗ để xử lý ban đầu.

Lực lượng dân phòng, bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng Công an, quân sự, y tế phường sau đó phối hợp cứu người, di chuyển tài sản, bảo đảm khu vực và hỗ trợ chữa cháy. Khi Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 13 có mặt, công tác tìm kiếm, cứu nạn và dập lửa tiếp tục được triển khai, hoàn thiện quá trình xử lý tình huống từ cơ sở đến lực lượng chuyên nghiệp.

Các lực lượng tham gia diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu vực Nhà tập thể D2, phường Thanh Xuân. Ảnh: Tùng Lâm

Thông qua diễn tập, khả năng huy động người, phương tiện và sự phối hợp giữa các đơn vị được kiểm tra trong thực tế. Người dân cũng có thêm cơ hội thực hành những kỹ năng cơ bản như báo cháy, thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh, công tác phòng cháy, chữa cháy cần được duy trì thường xuyên, trong đó khả năng xử lý ngay từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng. Người dân chủ động, các lực lượng phối hợp kịp thời sẽ góp phần hạn chế thiệt hại khi xảy ra sự cố.

Sau buổi diễn tập, phường Thanh Xuân tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án chữa cháy tại khu dân cư; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu.

Video diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại phường Thanh Xuân. Nguồn: Tùng Lâm

Phương châm “bốn tại chỗ” gồm chỉ huy, lực lượng, phương tiện và hậu cần tại chỗ tiếp tục được xác định là nền tảng để nâng cao khả năng phòng ngừa, ứng phó với cháy, nổ ngay từ địa bàn dân cư.