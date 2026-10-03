Triệt phá đường dây tổ chức cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép
Ngày 3/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện kế hoạch phối hợp đấu tranh Chuyên án XC726P về tổ chức, môi giới cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép do Cục Trinh sát, BĐBP chủ trì, xác lập, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 26/9, tại Km589+400, tuyến cao tốc thuộc địa bàn xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, lực lượng BĐBP tỉnh phối hợp với Cục Trinh sát, BĐBP và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đã dừng, kiểm tra xe ô tô 7 chỗ, biển kiểm soát 43H-145.39.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Lê Phúc (SN 1993) và Trương Quang Hào (SN 1991), cùng trú tại TP. Đà Nẵng đã có hành vi tổ chức cho 4 công dân Trung Quốc xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, gồm: SU BINGHUI (Tô Bính Huy, SN 1988); ZHENG DESHENG (Trịnh Đức Thịnh, SN 1995); ZHANG YUE (Trương Dược, SN 1997) và CHEN MENGJUN (Trần Mãnh Quân, SN 1998).
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm Lê Thị Phương Tâm (SN 1982, trú tại xã Đông Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), về hành vi vận chuyển 4 công dân Trung Quốc từ TP. Hồ Chí Minh ra TP. Đà Nẵng để giao cho Lê Phúc và Trương Quang Hào.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ và Đồn BP Roòn lập hồ sơ, phối hợp với các lực lượng chức năng, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh tiến hành các hoạt động điều tra, tố tụng, ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh Việt Nam trái phép” quy định tại Điều 348, Bộ Luật hình sự; và chuyển hồ sơ, đối tượng, tang vật cho cơ quan An ninh điều tra, Công tỉnh Quảng Trị để điều tra theo thẩm quyền.
Đồng thời bàn giao 4 đối tượng người Trung Quốc, hồ sơ cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật. Quá trình phối hợp đấu tranh chuyên án tuyệt đối an toàn, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ huy, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng nhằm chặn đứng đường dây tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/phap-luat/202610/triet-pha-duong-day-to-chuc-cho-nguoi-nuoc-ngoai-xuat-nhap-canh-trai-phep-b830507/