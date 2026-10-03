Quảng Ngãi: Tiễn đưa 9 hài cốt liệt sĩ từ xã Đặng Thùy Trâm về Nghĩa trang liệt sĩ Ba Động

Tiễn đưa, bàn giao 9 hài cốt liệt sĩ từ xã Đặng Thùy Trâm về Nghĩa trang liệt sĩ Ba Động. Nguồn: UBND XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM

UBND xã Đặng Thùy Trâm tổ chức lễ dâng hương, tiễn đưa 9 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Ba Động.

Cán bộ xã Đặng Thùy Trâm dâng hương trước khi tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: UBND XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM

Công tác bàn giao, di chuyển được thực hiện theo yêu cầu bảo đảm an toàn, trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục và nghi lễ quân đội.

Đoàn xe di chuyển đưa 9 hài cốt liệt sĩ đến Nghĩa trang liệt sĩ Ba Động. Ảnh: UBND XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM

Trước đó, từ ngày 9 đến 15-9, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) tìm kiếm, quy tập 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Bác Mười), tổ Hố Sâu, tổ Đồng Răm, thôn Đồng Răm. Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật như cúc áo, võng bộ đội và khuy dây kéo bằng đồng.

Các hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Ba Động, xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: UBND XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM

Thông tin về các phần mộ được ông Nguyễn Văn Thông (trú phường Đức Phổ), từng là y tá trực tiếp chăm sóc, chôn cất đồng đội trong giai đoạn 1968-1969; ông Phạm Văn Sung (trú thôn Đồng Răm, xã Đặng Thùy Trâm), du kích địa phương giai đoạn 1973-1975 và ông Phạm Văn Xoi (trú tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm) cung cấp. Theo các nhân chứng, khu vực này có khoảng 12 phần mộ, là nơi an táng bộ đội, công an và du kích địa phương hy sinh trong giai đoạn 1968-1969.

Các hài cốt liệt sĩ được quy tập tại 2 địa phương sẽ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: UBND XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM

* Tại xã Ba Động, trong hai ngày 19 và 20-9, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Động phối hợp các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đầu nguồn suối Nước No. Theo nhân chứng, cách vị trí phát hiện vài trăm mét từng có một trạm xá dã chiến, điều trị, cấp cứu bộ đội bị thương trong giai đoạn 1967-1972.

12 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại xã Đặng Thùy Trâm và xã Ba Động sẽ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Động.