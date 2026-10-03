Vi phạm môi trường tăng 25,2%, cháy nổ thiệt hại 673 tỷ đồng

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, trong tháng 9 (từ ngày 26/8 - 25/9/2026), các cơ quan chức năng phát hiện 1.285 vụ vi phạm môi trường tại 32/34 địa phương. Trong số này, 1.167 vụ đã được xử lý với tổng số tiền phạt gần 19 tỷ đồng, giảm 12,2% so với tháng trước và giảm 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cả nước xảy ra 2.255 vụ cháy, nổ gây thiệt hại ước 673 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng năm 2026, các cơ quan chức năng phát hiện 14.055 vụ vi phạm môi trường, trong đó xử lý 11.182 vụ với tổng số tiền phạt hơn 206,6 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong tháng (từ ngày 15/8-14/9/2026), cả nước xảy ra 254 vụ cháy, nổ, làm 11 người chết và 11 người bị thương. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính 54,4 tỷ đồng, gấp 3,3 lần tháng trước và gấp 2,1 lần cùng kỳ năm trước.

Như vậy, 9 tháng năm 2026, trên địa bàn cả nước xảy ra 2.255 vụ cháy, nổ, làm 75 người chết và 105 người bị thương. Thiệt hại về tài sản ước tính 673 tỷ đồng, gấp gần 2,6 lần cùng kỳ năm trước.