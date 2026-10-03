Lịch thi đấu ASIAD 2026 đoàn Việt Nam hôm nay 3/10

Ngày thi đấu 3/10 là ngày áp chót, được xem là thời điểm quan trọng để đoàn thể thao Việt Nam nỗ lực cải thiện thành tích tại ASIAD 2026 khi một số VĐV bước vào các nội dung quyết định.

Tâm điểm chú ý sẽ hướng về cầu mây nữ, nơi đội tuyển Việt Nam đối đầu Thái Lan ở trận chung kết nội dung Quadrant lúc 7h00. Đây là cơ hội để các cô gái Việt Nam cạnh tranh thêm một tấm huy chương trong môn thể thao thế mạnh của khu vực.

Ở môn bóng chuyền nam, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận phân hạng 9-10 gặp Đài Loan (Trung Quốc) lúc 19h00. Sau hành trình nhiều khó khăn, mục tiêu của thầy trò HLV Federico Rampazzo là khép lại giải đấu bằng một màn trình diễn tích cực.

Bên cạnh đó, các môn võ tiếp tục nhận được nhiều kỳ vọng. Jujitsu có Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Tuấn Anh thi đấu vòng cuối; taekwondo góp mặt với Lê Tuấn, Bạc Thị Khiêm và Trần Hồ Nhân Văn; trong khi vật tự do có Phạm Như Duy, Nguyễn Thị Mỹ Linh và Nguyễn Thị Mỹ Trang tranh tài.

Với những nội dung còn lại, ngày 3/10 hứa hẹn là cơ hội để các VĐV Việt Nam tạo thêm dấu ấn trước khi ASIAD 20 khép lại.

Lịch thi đấu ASIAD 20 đoàn Việt Nam hôm nay 03/10:

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