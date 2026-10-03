Tin thể thao (3-10): Pháp bị Italia cầm hòa ngay trên sân nhà

Sau tiếng còi khai cuộc, Italia chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ, khiến Pháp gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành. Thậm chí, đội khách còn đưa bóng vào lưới chủ nhà vào cuối hiệp 1, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Sau giờ nghỉ, Pháp gia tăng sức ép và có bàn mở tỷ số ở phút 55. Olise thực hiện cú đá phạt đẹp mắt, đưa bóng vượt qua hàng rào rồi găm vào góc cao khung thành, giúp đội nhà vươn lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, đội khách Italia nhanh chóng có bàn gỡ hòa ở phút 68, Bastoni tận dụng sai lầm của Da Cunha để cướp bóng và ghi bàn gỡ hòa.

Phút 85, Pháp chỉ còn thi đấu với 10 người khi Upamecano bị trọng tài rút thẻ đỏ buộc phải rời sân, sau khi nhận thẻ vàng thứ 2 do phạm lỗi với Kean. Những phút còn lại, với lợi thế hơn người, Italia dồn lên tấn công hòng ghi thêm bàn thắng nhưng đáng tiếc không thành công. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Hiện, Pháp đang dẫn đầu bảng A với 7 điểm, còn Italia có 4 điểm xếp thứ 3.

Pháp bị Italia cầm hòa ngay trên sân nhà. Ảnh: Getty

Yêu sách của McTominay có thể bị Napoli từ chối

Theo TuttoMercatoWeb, McTominay muốn nhận khoảng 8 triệu euro mỗi mùa, con số phản ánh tầm quan trọng của anh tại Napoli, nhưng nó lại cao hơn mức mà chủ tịch Aurelio De Laurentiis muốn chi trả. Với yêu cầu này, khả năng gia hạn hợp đồng với anh được đánh giá là khó xảy ra.

Lý do tài chính để Napoli bán McTominay khá rõ ràng. Giá trị của tiền vệ người Scotland trên sổ sách hiện là 7,5 triệu euro, trong khi Napoli thực tế có thể thu về từ 25 đến 30 triệu euro nếu bán anh.

Hợp đồng của McTominay với Napoli còn thời hạn đến năm 2028. Nếu hai bên không đạt thỏa thuận gia hạn, đó sẽ là thời điểm cuối cùng để Napoli có thể thu về khoản phí này, thay vì để McTominay ra đi tự do.

Napoli có khả năng bán McTominay để thu về số tiền lớn. Ảnh: Getty

Liên đoàn Bóng đá Anh có thể kỷ luật Man City

Liên đoàn Bóng đá Anh lên tiếng sau thông tin Man City bị xác định vi phạm các quy định tài chính của Premier League. Liên đoàn Bóng đá Anh cho biết đang theo dõi sát diễn biến và không loại trừ khả năng đưa ra các biện pháp kỷ luật riêng.

Tuyên bố của Liên đoàn Bóng đá Anh nêu rõ: "Quyết định của Ủy ban độc lập có những tác động đáng kể đối với tính liêm chính của môn thể thao này. Chúng tôi đang thận trọng xem xét quyết định cũng như những hệ lụy của nó và sẽ hành động khi phù hợp.

UEFA tiếp nhận hồ sơ mới của Real Madrid về "vụ Negreira"

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) xác nhận đã tiếp nhận bộ tài liệu mới do Real Madrid cung cấp liên quan đến "vụ án Negreira", trong đó Barcelona bị điều tra về các khoản thanh toán cho cựu Phó chủ tịch Ủy ban Trọng tài Tây Ban Nha (CTA) Jose Maria Enriquez Negreira.

Theo thông báo mới nhất, các thanh tra thuộc Ủy ban Đạo đức và Kỷ luật UEFA đã tiếp nhận số tài liệu này để đánh giá và bổ sung vào hồ sơ đang được xem xét. Theo báo AS, Real Madrid gửi hồ sơ từ tháng 6, gồm khoảng 50.000 trang tài liệu, bằng chứng và lời khai.

Real Madrid muốn UEFA làm rõ mục đích các khoản thanh toán mà Barcelona thực hiện cho Negreira trong nhiều năm, đồng thời cho rằng vụ việc có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của bóng đá và hệ thống trọng tài.

Trong khi đó, Barcelona khẳng định UEFA không mở cuộc điều tra mới mà chỉ bổ sung tài liệu của Real Madrid vào hồ sơ hiện có. Đội bóng Barcelona nhấn mạnh quá trình xem xét của UEFA vẫn phụ thuộc vào kết quả vụ án hình sự đang được xử lý tại Tây Ban Nha.

"Vụ án Negreira" đã kéo dài hơn ba năm và tiếp tục là vấn đề gây tranh cãi giữa 2 đội bóng lớn của Tây Ban Nha.

Messi đối đầu Ronaldo ở cuộc đua sở hữu câu lạc bộ Tây Ban Nha

Lionel Messi tiếp tục có cuộc đối đầu mới với Cristiano Ronaldo khi trở thành chủ sở hữu của CD Eldense, câu lạc bộ bóng đá đang thi đấu tại giải hạng nhì Tây Ban Nha.

Mới đây, câu lạc bộ CD Eldense xác nhận Messi đã đạt thỏa thuận mua lại câu lạc bộ từ tập đoàn đầu tư Colombia Grupo TH. Thương vụ sẽ hoàn tất sau khi được Hội đồng Thể thao Tối cao Tây Ban Nha (CSD) phê duyệt theo quy định.

CD Eldense cho biết sự xuất hiện của Messi mở ra một dự án dài hạn, hướng tới phát triển câu lạc bộ trên các phương diện thể thao, tổ chức và xã hội.

Đáng chú ý, CD Eldense hiện cùng thi đấu tại Segunda Division với Almeria, đội bóng mà Cristiano Ronaldo đang sở hữu 25% cổ phần thông qua công ty CR7 Sports Investments. Ronaldo gia nhập nhóm cổ đông của Almeria hồi tháng 2-2026.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha tìm cách xoa dịu Ronaldo

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) được cho là đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Cristiano Ronaldo sau khi đội trưởng tuyển quốc gia rời nơi đóng quân và gây ra nhiều tranh luận trong những ngày qua.

Theo Marca, các quan chức FPF dự kiến gặp Ronaldo vào tuần tới với sự đồng ý của tiền đạo này. Mục tiêu là thu hẹp những bất đồng giữa các bên, trong đó có mối quan hệ với huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus, đồng thời đưa mọi chuyện trở lại bình thường.

Ronaldo rời nơi đóng quân, dấy lên nhiều tranh luận. Ảnh: Getty

FPF được cho là vẫn muốn Ronaldo tiếp tục khoác áo đội tuyển quốc gia và hướng tới một cái kết phù hợp với những đóng góp của anh cho bóng đá Bồ Đào Nha.