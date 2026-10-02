Tuyên dương, khen thưởng Đội bóng chuyền nam U23 Thể Công - Tân Cảng

Tại Giải bóng chuyền U23 quốc gia 2026, Đội bóng chuyền nam U23 Thể Công - Tân Cảng xuất sắc giành chức vô địch, qua đó lập kỷ lục 5 năm liên tiếp vô địch giải đấu.

Cùng với thành tích ấn tượng, nhờ chú trọng đào tạo trẻ, Đội bóng chuyền nam U23 Thể Công - Tân Cảng đã đào tạo nên những tài năng trẻ chất lượng, như: Vũ Xuân Ngọc, Dương Đức Hải, Trịnh Ngọc Đạt, Nguyễn Hữu Trình, Vũ Văn Lân, Phạm Xuân Sinh. Các tài năng trên hứa hẹn sẽ được bổ sung cho tuyến 1 Thể Công - Tân Cảng và đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia.

Tặng bằng khen các tập thể, cá nhân Đội bóng chuyền nam U23 Thể Công - Tân Cảng.

Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Trần Bá Khương, Phó cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, bộ phận y tế, hậu cần, kỹ thuật và các lực lượng bảo đảm đã đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất cho đội bóng trong suốt quá trình chuẩn bị và thi đấu.

Thiếu tướng Trần Bá Khương khẳng định, thành tích hôm nay không chỉ là niềm vui của riêng đội bóng, mà còn là niềm tự hào của Thể Công - Tân Cảng, của Quân đội và của phong trào thể thao Quân đội. Thành tích trên khẳng định hiệu quả của công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên trẻ, đồng thời chứng minh năng lực, trình độ của những người lính trẻ hôm nay, luôn đề cao tính kỷ luật, mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm và luôn khát khao vươn lên.

Tặng bằng khen các tập thể, cá nhân Đội bóng chuyền nam U23 Thể Công - Tân Cảng.

Đại tá Ngô Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường, đồng thời xin hứa Đội bóng chuyền nam U23 Thể Công - Tân Cảng nói riêng và Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội nói chung sẽ không tự mãn với thành tích đạt được; tiếp tục đổi mới phương pháp huấn luyện, chăm lo công tác tuyển chọn, đào tạo lực lượng vận động viên trẻ, nâng cao chất lượng đội ngũ huấn luyện viên. Đồng thời, Trung tâm sẽ chú trọng giáo dục vận động viên giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, rèn luyện kỷ luật, đạo đức và văn hóa ứng xử.

Dịp này, thủ trưởng cục Quân huấn - Nhà trường và Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân Đội bóng chuyền nam U23 Thể Công - Tân Cảng đã có thành tích xuất sắc trong tham gia thi đấu Giải bóng chuyền U23 quốc gia năm 2026.