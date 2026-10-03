Phía sau những tấm huy chương...

Ngày 2-10, Nguyễn Thị Tâm đi vào lịch sử khi trở thành võ sĩ boxing đầu tiên của Việt Nam giành huy chương bạc ở ASIAD 20. Để đạt được thành tích trên, Tâm đã có những trận đấu vượt lên chính mình, đặc biệt là chiến thắng trước đương kim vô địch thế giới Alua Balkibekova (Kazakhstan) ở bán kết.

Nguyễn Thị Tâm giành huy chương bạc hạng 51kg nữ môn boxing tại ASIAD 20. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Trước khi ASIAD 20 diễn ra, Nguyễn Thị Tâm trải qua khoảng lặng vì phải điều trị và hồi phục sau chấn thương. "Khi tôi tập luyện chuẩn bị chuyên môn cho ASIAD 20, tôi đã nói với bố tôi rằng sẽ quyết tâm để thi đấu với tinh thần cao nhất. Giờ bố đã mất, nhưng tôi tự hào vì đã thực hiện đúng lời hứa", Nguyễn Thị Tâm bày tỏ.

Trên hồ thi đấu môn rowing, cặp đôi Phạm Thị Huệ và Đinh Thị Hảo giành huy chương đồng nội dung thuyền đôi nữ. Tuy gương mặt của hai VĐV có phần sạm đi bởi phải trải qua những ngày tập luyện, thi đấu cùng thời tiết nắng, gió nhưng điều duy nhất không thay đổi ở cả hai chính là ý chí, quyết tâm chinh phục thành tích.

Tuyển thủ Phạm Thị Huệ trải lòng: “Thật sự khi tập luyện, nhiều lúc chúng tôi rất mệt và mọi người sẽ thấy bài tập có phần khô khan do tập nhiều lần qua các lượt chèo trên hồ. Nhưng mỗi lúc mệt nhất, tôi và Hảo luôn động viên nhau không được nản và bỏ cuộc. Nếu bỏ một lần, lần sau sẽ lại quen, như thế là không thành công. ASIAD 20 có nhiều đối thủ mạnh góp mặt. Bước vào thi đấu, hai chị em đều chung ý chí dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải hoàn thành về đích, giữ vững chuyên môn”.

Ở môn cử tạ, lực sĩ Trần Minh Trí cũng được đánh giá cao về bản lĩnh khi giữ vững ý chí, tập trung chuyên môn và trở lại mạnh mẽ để giành huy chương đồng quý giá hạng cân 65kg nam. Một năm trước, Trần Minh Trí từng thất bại, rơi tạ, mất thành tích tại SEA Games 33. Với quyết tâm ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó, Trần Minh Trí đã có thành tích thi đấu tốt trước các đối thủ mạnh của châu lục.

Người hâm mộ sẽ nhớ đến những tấm huy chương, những khoảnh khắc ấn tượng trong thi đấu, nhưng phía sau “tấm màn nhung” ấy là nỗ lực vượt khó, tinh thần vượt lên chính mình của VĐV.