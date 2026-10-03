HLV Thái Lan lý giải trận thua sốc Philippines

“Tôi cũng thất vọng với kết quả của trận đấu này, bởi chúng tôi cũng muốn thắng Philippines”, HLV Anthony Hudson nói sau trận tại Bandung, Indonesia tối 2/10.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Anh khẳng định việc cho các trụ cột nghỉ ngơi là lựa chọn cần thiết để đội tuyển sẵn sàng cho trận chung kết với Indonesia vào ngày 5/10.

Đội bóng xứ Chùa vàng đã chắc ngôi đầu bảng B sau 2 chiến thắng trước Pakistan và tuyển Việt Nam. Vì trận gặp Philippines không còn ảnh hưởng đến vé đi tiếp, HLV Anthony Hudson thay khoảng 8-9 vị trí so với trận trước. Ông để các tiền vệ Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen cùng hậu vệ Nicholas Mickelson ngồi dự bị.

“Lý do chúng tôi thay nhiều cầu thủ như vậy cũng như tôi đã nói, là muốn những cầu thủ chúng tôi sẽ sử dụng có trạng thái thể lực và tinh thần tươi mới nhất”, ông giải thích và nhấn mạnh: “Nếu trận này chúng tôi buộc phải thắng để đi tiếp, đó sẽ là một bài toán đầy thách thức khác”.

HLV Anthony Hudson và hậu vệ Nicholas Mickelson sau trận Thái Lan thua Philippines 1-2 tại Bandung, Indonesia tối 2/10. Ảnh: Changsuek

Đội hình nhiều xáo trộn khiến Thái Lan nhập cuộc không tốt trong điều kiện mặt sân trơn trượt vì mưa lớn. Trận đấu bị gián đoạn tổng cộng khoảng 1 tiếng, còn đội bóng của HLV Anthony Hudson thủng lưới ngay phút 3, lần đầu nhận bàn thua tại giải.

Sau bàn thua, ‘Voi chiến’ kiểm soát thế trận nhưng thiếu đột biến, thường xuyên chuyền hỏng ở giữa sân. Phải đến phút 55, tiền đạo Iklas Sanron mới gỡ hòa bằng một pha xử lý cá nhân.

Cơ hội vượt lên sau đó bị tiền đạo Jude Soonsup-Bell bỏ lỡ khi đối mặt thủ môn. Ngay sau tình huống ấy, Philippines ghi bàn quyết định ở phút 68. HLV Anthony Hudson đưa Chanathip Songkrasin và một số trụ cột vào sân, nhưng không thể giúp đội tránh thất bại đầu tiên tại giải.

Dù kết quả gây thất vọng, ông vẫn bảo vệ kế hoạch giữ sức cho trận tranh chức vô địch. “Việc cho nhiều cầu thủ nghỉ để họ hoàn toàn sẵn sàng, giúp đội đạt trạng thái tốt nhất cho trận chung kết, là điều đúng đắn”, ông nói thêm.

Trước trận chung kết, HLV Anthony Hudson đánh giá cao Indonesia sau những trận đấu căng thẳng với Malaysia và Singapore. Đội chủ nhà ở lượt cuối vòng bảng đã thắng Bangladesh 9-2.

Nhà cầm quân người Anh đặc biệt lưu ý đến thể hình và khả năng di chuyển của đối thủ. Theo ông, đội bóng xứ vạn đảo sở hữu nhiều cầu thủ mang 2 dòng máu, cao lớn, mạnh mẽ và cơ động.

Bên cạnh chất lượng đội hình, ông còn đánh giá cao tinh thần đồng đội và sự đoàn kết của Indonesia. Sự cổ vũ đông đảo tại sân Gelora Bung Karno sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chủ nhà, nhưng HLV Anthony Hudson tin bầu không khí ấy cũng tạo động lực cho các học trò, những người đang háo hức trước trận đấu quan trọng nhất giải.

Cũng tại sân Gelora Bung Karno ngày 5/10, đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia trong trận tranh hạng 3.