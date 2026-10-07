Phấn đấu để xứng đáng là con bộ đội

Hơn 3 năm làm con nuôi Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê, Thiện Chí đã học hỏi, tích lũy được rất nhiều điều. Từ một học sinh rụt rè, ngại giao tiếp với mọi người, được các bố nuôi quan tâm dạy dỗ, bảo ban, em đã vươn lên trở thành học sinh giỏi, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, được thầy cô, bạn bè quý mến. Thiện Chí dự định sau khi tốt nghiệp THPT sẽ đăng ký thi tuyển vào Học viện Biên phòng để được đi khắp dọc dài đất nước, được sát cánh, kề vai với các bố nuôi ngày đêm tuần tra, canh gác bảo vệ đường biên, cột mốc.

Em Nguyễn Trần Thiện Chí phụ giúp các bố nuôi chuẩn bị bữa sáng cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk).

Đại úy QNCN Lê Kim Nguyên, Phó đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê, người trực tiếp kèm cặp, giúp đỡ Thiện Chí trong những năm qua nhận xét, Thiện Chí rất chịu khó, có chí tiến thủ và ngoan ngoãn, lễ phép. Đêm nào em cũng học bài, làm bài tập đến tận khuya. Gặp những bài toán khó hoặc chỗ nào chưa hiểu, em đều mạnh dạn nhờ các bố nuôi hướng dẫn, giải thích, rồi tìm thêm những bài tương tự để làm. Sáng nào trước khi đến lớp, em cũng nhờ các bố nuôi kiểm tra bài cũ, hỏi bài mới rất kỹ càng, cẩn thận.

Sau giờ tan học, niềm vui của Thiện Chí là được cùng các bố nuôi vào bếp chuẩn bị những bữa cơm ngon cho toàn đơn vị. Thịt xào cháy cạnh, cá nục kho tiêu, canh chua cá lóc... là những món em học được từ các bố nuôi. Bên cạnh đó, em còn học thêm những món ăn mới chế biến từ những sản phẩm tăng gia sản xuất quanh bếp, quanh vườn để mọi người thay đổi khẩu vị. Tết Trung thu vừa qua, nhờ sự hỗ trợ của các bố nuôi, Thiện Chí đã tự làm cho mình một chiếc lồng đèn kéo quân khá to và đẹp mắt để đón trăng, phá cỗ cùng các bạn.

Đều đặn mỗi tuần một lần, Thiện Chí lại cùng các bố nuôi trở về nhà thăm mẹ và anh trai. Mỗi dịp lễ, tết hay mổ lợn, mổ bò, kéo cá, đơn vị cũng dành một phần gửi đến gia đình em, khiến em rất vui và xúc động. Trong tình yêu thương, sự chở che của những người chiến sĩ quân hàm xanh, giấc mơ con chữ, khát vọng vươn lên của cậu bé Nguyễn Trần Thiện Chí đang dần trở thành hiện thực.