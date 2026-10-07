Cấp xã ở An Giang thiết lập đường dây nóng nhận phản ánh về dạy thêm, học thêm

UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định quy định về dạy thêm, học thêm. Ảnh minh họa: TN.

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 111/2026/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn theo quy định của Bộ GD&ĐT và các quy định pháp luật có liên quan.

Đồng thời thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Bên cạnh đó, phối hợp với Sở GD&ĐT kiểm tra việc công khai thông tin của cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường; việc báo cáo của giáo viên đang dạy học tại nhà trường khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường; việc thực hiện quy định không dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền đối với học sinh mà giáo viên đang được phân công dạy học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm; định kỳ cuối năm học hoặc khi có yêu cầu, báo cáo Sở GD&ĐT tình hình quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/10/2026.