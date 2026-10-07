Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội dự kiến thay đổi cách xét tuyển từ năm 2027

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết, nhằm đáp ứng quy định mới về chuẩn đầu vào của khối ngành, tăng cơ hội trúng tuyển theo nguyện vọng và phân hóa tốt hơn năng lực thí sinh ở các ngành năng khiếu, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội dự kiến điều chỉnh một số nội dung trong phương án trong mùa tuyển sinh đại học chính quy năm 2027.

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội công bố một số điều chỉnh dự kiến trong tuyển sinh đại học năm 2027.

Cụ thể, nhà trường dự kiến tăng cường xét tuyển độc lập theo từng ngành, chương trình đào tạo, thay vì xét tuyển theo một số nhóm ngành như trước. Do đó, mỗi ngành hoặc chương trình đào tạo có thể áp dụng phương thức xét tuyển riêng.

So với mùa tuyển sinh năm 2026, ngành Thiết kế nội thất dự kiến thay đổi tổ hợp xét tuyển.

Năm 2027, ngành này sử dụng ba tổ hợp V00 (Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật), V01 (Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật) và V02 (Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật), thay cho hai tổ hợp H00 (Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu) và H02 (Toán, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu) của năm 2026.

Thời gian dự kiến làm bài môn Hình họa mỹ thuật thuộc các tổ hợp H00, H02 cũng được điều chỉnh từ 240 phút xuống 210 phút.

Nhà trường cho biết, thông báo được gửi sớm nhằm giúp thí sinh chủ động lựa chọn nguyện vọng, có thời gian chuẩn bị cho phương án xét tuyển và bảo đảm quyền lợi trong mùa tuyển sinh năm 2027.