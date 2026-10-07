Ra mắt giai đoạn 2 dự án Câu lạc bộ Nữ sinh mở đường đến Tương lai

Dự án trao 30 suất học bổng cho nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực và đạt thành tích học tập tốt. Ảnh: NGỌC HÀ

Tiếp nối 6 câu lạc bộ được triển khai tại Đà Nẵng từ năm 2024, giai đoạn 2 của dự án được thực hiện tại Trường THPT Âu Cơ, xã Sông Vàng; Trường THPT Quang Trung - Đông Giang, xã Đông Giang và Trường THPT Tố Hữu, xã Thạnh Mỹ với tổng kinh phí thực hiện hơn 625 triệu đồng.

Mỗi câu lạc bộ có 40 thành viên tham gia. Thông qua các hoạt động ngoại khóa, Câu lạc bộ Nữ sinh mở đường đến Tương lai giúp các em tiếp cận kiến thức về sức khỏe sinh sản, tình dục vị thành niên, quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em gái, quản lý tài chính cá nhân và kỹ năng sống.

Đại diện Tổ chức VCF chia sẻ về giai đoạn 2 của dự án. Ảnh: NGỌC HÀ

Đặc biệt, trong giai đoạn 2, các câu lạc bộ bổ sung chủ đề STEM và nữ giới, kỹ năng số cùng những nội dung phù hợp với nhu cầu thực tế. Mỗi câu lạc bộ còn được trang bị không gian sinh hoạt đa phương tiện với máy tính, tivi, loa, micro và camera 360 độ.

Các nữ sinh tham gia Câu lạc bộ Nữ sinh mở đường đến Tương lai tại chương trình. Ảnh NGỌC HÀ

Dịp này, dự án trao 30 suất học bổng cho nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực và đạt thành tích học tập tốt.

Ra mắt từ năm 2019, mô hình được triển khai tại 43 trường ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Vĩnh Long và Đà Nẵng, thu hút 1.905 nữ sinh dân tộc thiểu số, lan tỏa kiến thức và thông điệp đến hơn 30.000 học sinh.