Bồi dưỡng tiếng Lào cho cán bộ, chiến sĩ Công an Sơn La
Ngày 7/10, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Trường Cao đẳng Sơn La tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng tiếng Lào cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La khóa 1 năm 2026.
Sau 3 tháng học tập, 50 học viên là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã biên giới được trang bị những kiến thức cơ bản về tiếng Lào, gồm chữ viết, phát âm, ghép vần và giao tiếp; đồng thời, tìm hiểu về phong tục, tập quán, văn hóa của nước bạn Lào.
Việc bồi dưỡng tiếng Lào góp phần nâng cao khả năng giao tiếp, nắm tình hình và tiếp cận địa bàn của cán bộ, chiến sĩ, nhất là tại các địa bàn biên giới; qua đó, phục vụ hiệu quả công tác phối hợp, trao đổi thông tin và bảo đảm an ninh, trật tự. Kết thúc khóa học, 100% học viên hoàn thành chương trình và được Trường Cao đẳng Sơn La cấp chứng chỉ./.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/doi-ngoai/boi-duong-tieng-lao-cho-can-bo-chien-si-cong-an-son-la-JMfRZp9vR.html