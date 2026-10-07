Bồi dưỡng tiếng Lào cho cán bộ, chiến sĩ Công an Sơn La

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Sơn La trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các học viên.

Sau 3 tháng học tập, 50 học viên là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã biên giới được trang bị những kiến thức cơ bản về tiếng Lào, gồm chữ viết, phát âm, ghép vần và giao tiếp; đồng thời, tìm hiểu về phong tục, tập quán, văn hóa của nước bạn Lào.

Việc bồi dưỡng tiếng Lào góp phần nâng cao khả năng giao tiếp, nắm tình hình và tiếp cận địa bàn của cán bộ, chiến sĩ, nhất là tại các địa bàn biên giới; qua đó, phục vụ hiệu quả công tác phối hợp, trao đổi thông tin và bảo đảm an ninh, trật tự. Kết thúc khóa học, 100% học viên hoàn thành chương trình và được Trường Cao đẳng Sơn La cấp chứng chỉ./.