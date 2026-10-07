Điểm tựa của học sinh vùng biên

Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa trao biểu trưng hỗ trợ 5 em nhỏ ở bản Cánh Cộng (xã Trung Lý). Ảnh: Đình Minh

5 anh em giữa núi rừng Cánh Cộng

Cách trung tâm xã Trung Lý gần 40km, khu Suối U (bản Cánh Cộng) nằm giữa những triền núi. Nơi đây có 5 anh em ruột Vàng A Dũng, Vàng A Giàng, Vàng A Di, Vàng Thị Mai và Vàng Thị Hoa cùng sinh sống. Dũng và Giàng học lớp 5, Di lớp 4, Mai lớp 1, còn Hoa học mầm non 3 tuổi tại điểm trường Cánh Cộng, Trường Tiểu học và PTDTBT-THCS Trung Lý. Ở những độ tuổi khác nhau, 5 anh em cùng chung mái nhà, tự bảo ban nhau trong học tập và sinh hoạt.

Bố các em hiện đang chấp hành án phạt tù, mẹ đã rời địa phương và chưa xác định được nơi ở. Người chăm sóc chính cho 5 anh em là bà nội ngoài 70 tuổi. Sáu bà cháu sống trong căn nhà nhỏ giữa núi rừng. Do tuổi cao, sức khỏe hạn chế, có thời điểm bà bị ốm phải đến ở cùng con gái tại xã Phú Sơn. Khi bà vắng nhà, 5 anh em tự chăm sóc, bảo ban và nương tựa vào nhau.

Trong hoàn cảnh ấy, việc học của các em vẫn được duy trì. Dũng, Giàng, Di, Mai và Hoa vẫn đến trường theo từng cấp học, mang theo sách vở và những sinh hoạt thường ngày. Ông Ngân Văn Lon - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lý cho biết: “Hoàn cảnh của 5 cháu rất khó khăn, dù địa phương rất quan tâm nhưng do nguồn lực còn hạn chế nên rất cần các nhà hảo tâm giúp đỡ các cháu”.

Để việc học không bị gián đoạn, 5 anh em nhận được sự hỗ trợ từ các chính sách và nguồn lực cộng đồng. Bốn em đang học tiểu học được hưởng chế độ hỗ trợ học sinh bán trú theo Nghị định 66. Riêng em Vàng Thị Mai, học lớp 1, được Đồn Biên phòng Trung Lý hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng từ chương trình “Nâng bước em đến trường”. Người thân sống gần nhà cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên, trong đó ông Vàng A Khai, công tác trong lĩnh vực y tế tại xã, là người thường xuyên hỗ trợ các em.

Cách đây hơn 2 năm, gia đình 6 bà cháu được Nhà nước và các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng căn nhà vách gỗ, mái tôn xốp. Từ đó, 5 anh em và bà nội có nơi ở ổn định giữa vùng núi cao.

Những điểm tựa được nối dài

Nắm được hoàn cảnh của 5 anh em, đoàn công tác ngành Giáo dục Thanh Hóa cùng đại diện chính quyền địa phương, nhà trường và các nhà hảo tâm đã vào bản thăm hỏi, tìm hiểu tình hình học tập, sinh hoạt của các em. Đoàn trao 100 triệu đồng, được nhà trường tiếp nhận, quản lý riêng và phối hợp với người trực tiếp chăm sóc các em để sử dụng cho những nhu cầu thiết yếu, ưu tiên việc học tập, sinh hoạt.

Ông Nguyễn Duy Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và PTDTBT-THCS Trung Lý cho biết, sự quan tâm của các cấp, ngành và nhà hảo tâm là nguồn động viên rất lớn đối với 5 học sinh của nhà trường. “Chúng tôi rất xúc động khi 5 anh em nhận được sự quan tâm của Sở GDĐT, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm. Đây là nguồn động viên rất lớn để các em tiếp tục cố gắng” - ông Thủy nói.

Không chỉ 5 anh em ở Cánh Cộng, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Trung Lý cũng nhận được sự đồng hành ngay từ đầu năm học mới. Thông qua chương trình học bổng Lọc hóa dầu Nghi Sơn năm 2026, Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa đã trao 50 suất học bổng, tổng trị giá 100 triệu đồng cho những học sinh vượt khó, vươn lên trong học tập. Những phần quà được trao đúng thời điểm, đã góp phần chia sẻ một phần chi phí học tập với các gia đình còn nhiều khó khăn.

Ông Ngân Văn Lon - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lý cho biết, trên địa bàn xã có nhiều bản xa trung tâm, đời sống của người dân còn rất khó khăn nên việc duy trì học tập của học sinh, nhất là những em thuộc hộ nghèo, gia đình thiếu người chăm sóc hoặc có hoàn cảnh đặc biệt vẫn cần sự hỗ trợ từ nhiều phía. Cùng với các chính sách dành cho học sinh vùng cao, địa phương cũng phối hợp với nhà trường, Đồn Biên phòng và các tổ chức, cá nhân để rà soát, kết nối nguồn lực, hỗ trợ từng trường hợp cụ thể. “Ở những bản vùng sâu, vùng xa, có những học sinh nếu không được gia đình, nhà trường và cộng đồng cùng chăm lo thì việc đến lớp sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Vì vậy, những suất học bổng, khoản hỗ trợ đúng lúc không chỉ giúp các em trang trải việc học, mà còn là sự động viên để các em tiếp tục đến trường” - ông Lon chia sẻ.

Ông Nguyễn Duy Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và PTDTBT-THCS Trung Lý cho biết, bên cạnh sự hỗ trợ về vật chất, nhà trường cũng thường xuyên theo dõi việc học, sinh hoạt để kịp thời động viên, tháo gỡ khó khăn cho các em. “Đối với học sinh vùng cao, các em không chỉ cần hỗ trợ vật chất mà còn cần sự động viên về tinh thần để tiếp tục đến lớp. Cùng với toàn xã hội, chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo mọi điều kiện để các em yên tâm học tập và trưởng thành” - ông Thủy nói.