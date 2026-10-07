Trường đại học nào đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn nước ngoài?

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) vừa công bố dữ liệu cập nhật đến ngày 30/9/2026 về các cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài.

Bên cạnh hệ thống kiểm định trong nước, việc các trường đạt chuẩn kiểm định theo các bộ tiêu chuẩn quốc tế uy tín đang khẳng định bước tiến hội nhập của giáo dục đại học.

Theo dữ liệu chính thức của Cục Quản lý chất lượng, toàn quốc có 17 cơ sở giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài.

Các đơn vị này đã hoàn thành đánh giá ngoài thông qua các tổ chức kiểm định quốc tế như HCERES (Cộng hòa Pháp), AUN-QA (Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN), FIBAA (Cộng hòa Liên bang Đức), ASIIN, QAA và JUAA.

Danh sách các trường đại học đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn nước ngoài bao gồm:

Việc các trường chủ động tiếp cận, tham gia và đạt chứng nhận kiểm định từ các tổ chức quốc tế góp phần chuẩn hóa mô hình quản trị và chương trình đào tạo theo các chuẩn mực khu vực và thế giới. Đây cũng là cơ sở để người học và xã hội đánh giá uy tín của các cơ sở đào tạo trong giai đoạn hội nhập.