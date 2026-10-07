Hà Nội rà soát trường lớp, giáo viên để xử lý quá tải

Rà soát trường lớp, giáo viên và đổi mới cách dạy học

Ngày 7/10, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn triển khai Thông báo kết luận số 160-TB/VPTW của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Hà Nội rà soát mạng lưới trường, lớp và nhu cầu giáo viên, hướng tới xử lý tình trạng quá tải và bố trí nguồn lực phù hợp.

Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết tình trạng quá tải trường lớp, nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục.

Theo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) làm đầu mối, phối hợp với UBND các xã, phường rà soát toàn bộ mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Việc rà soát tập trung vào quy mô học sinh, số trường, lớp, sĩ số trung bình; xác định những khu vực đang hoặc có nguy cơ quá tải, thiếu trường học để tính nhu cầu mở rộng, xây mới theo từng năm.

Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương rà soát nhu cầu giáo viên theo cấp học, môn học, xác định số lượng thừa, thiếu để xây dựng kế hoạch bổ sung đến năm 2030.

Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số về trường, lớp, học sinh, giáo viên. Đây sẽ là căn cứ để quyết định đầu tư, điều tiết và bố trí nguồn lực.

Về cơ sở vật chất, các đơn vị rà soát những hạng mục tối thiểu, thiết yếu và có phương án khắc phục ngay bằng nguồn lực của nhà trường, ngân sách địa phương, ngân sách thành phố hoặc các dự án đầu tư cần tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai.

Thành phố định hướng đổi mới từ quản trị nhà trường, phương pháp dạy và học đến thi, kiểm tra, đánh giá.

Mục tiêu là chuyển từ cách dạy thiên về truyền thụ một chiều, học thuộc, học đối phó sang tăng cường tự học, thực hành, trải nghiệm, tư duy độc lập và năng lực giải quyết vấn đề.

Giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ tiếp tục được chú trọng, trong đó tập trung vào đạo đức, nhân cách, sức khỏe tinh thần, lịch sử, văn hóa và lòng tự hào dân tộc.

Ngành Giáo dục Thủ đô triển khai lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, phù hợp với từng cấp học, địa bàn; đồng thời nghiên cứu cơ chế huy động chuyên gia, giáo viên nước ngoài hỗ trợ giảng dạy.

Giáo dục STEM/STEAM, tư duy khoa học và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được đẩy mạnh nhằm phát triển năng lực số cho học sinh.

Trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Sở GD&ĐT phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất danh mục ngành nghề ưu tiên, tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp và thị trường lao động.

Số hóa dữ liệu, đổi cách quản lý giáo dục

Rà soát, hoàn thiện dữ liệu giáo dục, số hóa hồ sơ, văn bằng và chứng chỉ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Thành phố hướng tới phát triển hồ sơ số học tập, ứng dụng AI để cảnh báo sớm tình trạng thiếu phòng học, trường quá tải hoặc nguy cơ học sinh bỏ học. Nguyên tắc quản lý dữ liệu là "mỗi dữ liệu chỉ nhập một lần, sử dụng nhiều lần", bảo đảm kết nối liên thông và an toàn thông tin.

Cùng với đó, Hà Nội yêu cầu siết chặt phân cấp, phân quyền, gắn trách nhiệm với người đứng đầu; chuyển phương thức quản lý từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" dựa trên dữ liệu số.

Để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, UBND thành phố phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành.

Đối với Sở Y tế hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra công tác y tế trường học, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng học đường và ban hành quy trình chuẩn đối với bữa ăn bán trú.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng các hoạt động nghệ thuật, thể thao trong trường học nhằm nâng cao tầm vóc, thể trạng học sinh, đồng thời phối hợp xây dựng văn hóa học đường. Sở Khoa học và Công nghệ bảo đảm hạ tầng số, kết nối internet và hỗ trợ chia sẻ dữ liệu liên thông.

Ngoài ra, tại các xã, phường, việc rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, điều động, tuyển dụng giáo viên được thực hiện theo thẩm quyền. Địa phương phối hợp với lực lượng công an bảo đảm an ninh trường học và an toàn trên không gian mạng.