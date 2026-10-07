Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hòa Vang giải ngân vốn vay ưu đãi cho gia đình bà Vinh chi phí cho con học đại học.

Mấy năm trước, chồng bà không may bị tai biến, sức khỏe giảm sút, khiến gánh nặng kinh tế gia đình bà càng thêm khó khăn. Trong hoàn cảnh ấy, việc con trai đầu là em Trần Quang Chính thi đỗ đại học là niềm vui lớn đối với cả gia đình.

Đỗ đại học là cánh cửa mở ra cơ hội học tập, lập nghiệp cho em Chính trong tương lai. Thế nhưng, phía sau niềm vui ấy là bài toán chi phí học tập, sinh hoạt trong những năm học đại học mà gia đình bà Vinh phải tính toán.Đối với một hộ gia đình có nguồn thu nhập chủ yếu từ buôn bán nhỏ, lại phải chăm lo cho cha mẹ già và 3 người con, việc trang trải các khoản chi phí để một người con theo học đại học trong nhiều năm không phải là điều dễ dàng.Với sự quan tâm, tư vấn, giới thiệu của các hội, đoàn thể tại địa phương và nhà trường, gia đình bà Vinh đã tiếp cận được nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi dành cho sinh viên theo học ngành công nghệ thông tin từ Chương trình tín dụng ưu đãi STEM do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng triển khai.

Gia đình bà Phan Thị Ánh Vinh đã được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hòa Vang (Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng) duyệt cho vay ưu đãi với số tiền 477 triệu đồng để chi phí 4 năm đại học cho em Chính. Trong tháng 9-2026, vừa qua, tại Điểm giao dịch Hòa Ninh (xã Bà Nà), gia đình bà Vinh đã được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hòa Vang (Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng) giải ngân số tiền vay 81 triệu đồng để chi phí cho năm học đầu tiên của em Chính. Nguồn vốn vay ưu đãi từ Chương trình STEM này đã giúp bà Vinh giải bài toán chi phí học hành cho con cái nói chung, tiếp sức giấc mơ giảng đường đại học của em Chính nói riêng.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Hòa Vang cho biết: Chương trình tín dụng ưu đãi STEM là chính sách có ý nghĩa thiết thực, nhất là đối với những gia đình còn khó khăn về kinh tế.Nguồn vốn ưu đãi này không chỉ giúp các gia đình giảm bớt áp lực chi phí học tập, mà còn tạo điều kiện để học sinh, sinh viên có năng lực và khát vọng được tiếp tục theo đuổi ngành học mình lựa chọn. Qua đó, góp phần đầu tư cho nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.Theo bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, câu chuyện của gia đình bà Phan Thị Ánh Vinh cũng cho thấy ý nghĩa nhân văn của nguồn vốn tín dụng chính sách, không chỉ hỗ trợ vốn để giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tạo cơ hội để người dân đầu tư cho tương lai, đặc biệt là tương lai học tập của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới.

Đối với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có khát vọng học tập, mỗi khoản vay ưu đãi có thể trở thành một bước đệm quan trọng để các em tiếp tục đến trường, tích lũy kiến thức, kỹ năng và sau này đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.Với các em sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn như trường hợp của em Trần Quang Chính nói trên, nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ giúp gia đình giảm bớt áp lực chi phí học tập. Đó còn là sự tiếp sức để một sinh viên xuất thân từ gia đình khó khăn có cơ hội theo đuổi ngành học mình đã lựa chọn, nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin. “Chúng tôi mong muốn nguồn vốn chính sách sẽ trở thành điểm tựa để các em yên tâm học tập, không vì hoàn cảnh kinh tế mà phải từ bỏ ước mơ, đặc biệt là với những sinh viên theo học các ngành STEM”, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hòa Vang Nguyễn Thị Quỳnh Nga chia sẻ thêm.

Được biết, chỉ tính đến ngày 30-9-2026, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hòa Vang đạt tổng dư nợ cho vay hơn 748 tỷ đồng, tăng hơn 87 tỷ đồng so với đầu năm 2026, đạt tỷ lệ tăng trưởng tín dụng hơn 13%; cho vay ưu đãi hơn 9.220 khách hàng thông qua 188 tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong đó, dư nợ cho vay đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt hơn 12 tỷ đồng…