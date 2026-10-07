Hội đồng cấp tỉnh đề nghị công nhận Trường Chính trị Trần Phú đạt chuẩn mức 1

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh và thành viên hội đồng kiểm tra cơ sở vật chất Trường Chính trị Trần Phú.

Sáng 7/10, Hội đồng đánh giá cấp tỉnh Trường Chính trị Trần Phú đạt chuẩn mức 1 tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí trường chính trị đạt chuẩn mức 1. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt, lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan và cán bộ, giảng viên nhà trường.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì cuộc họp.

Trường Chính trị Trần Phú được thành lập ngày 20/10/1945, là một trong những trường chính trị cấp tỉnh ra đời sớm trong cả nước. Qua hơn 80 năm xây dựng và phát triển, trường luôn làm tốt chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tham mưu, tư vấn chính sách phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh. Giai đoạn 2021-2025, nhà trường tập trung triển khai Đề án xây dựng Trường Chính trị Trần Phú đạt chuẩn mức 1, đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy, chuẩn hóa đội ngũ, đổi mới đào tạo, bồi dưỡng và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học.

Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú Phan Duy Vĩnh báo cáo một số nội dung tại cuộc họp.

Hiện trường có 37 cán bộ, viên chức và người lao động. Về trình độ chuyên môn có 2 tiến sĩ, 26 thạc sĩ; 27 người có trình độ cao cấp hoặc cử nhân lý luận chính trị. Giai đoạn 2021-2025, trường đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu thực tế và tham gia các hoạt động chuyên môn.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tô Thái Hòa phát biểu tại cuộc họp.

Về xây dựng thể chế, trường đã rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành 10 quy chế, 2 đề án, 28 kế hoạch cùng nhiều quy định, hướng dẫn, nội quy, bảo đảm các lĩnh vực hoạt động đều có quy chế, quy định hoặc quy trình quản lý tương ứng.

Trong đào tạo, bồi dưỡng, giai đoạn 2021-2025, trường tổ chức 30 lớp trung cấp lý luận chính trị, trong đó có 16 lớp tập trung; biên soạn 6 chương trình và 3 tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện đánh giá chất lượng đối với các khóa học và duy trì việc cung cấp đầy đủ giáo trình, tài liệu cho học viên.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Lê Văn Dũng phát biểu tại cuộc họp.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn có nhiều kết quả nổi bật. Trường đã thực hiện, nghiệm thu 3 đề tài, đề án cấp tỉnh và 15 đề tài cấp trường; tổ chức 8 hội thảo, tọa đàm cấp tỉnh và 21 hội thảo, tọa đàm cấp trường. Các kết quả nghiên cứu được chuyển giao, khai thác phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, tổng kết thực tiễn và tham mưu, tư vấn chính sách; trường cũng xây dựng các báo cáo kiến nghị, đề xuất gửi Tỉnh ủy và cơ quan có thẩm quyền.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp phát biểu tại cuộc họp.

Cùng với đó, trường chú trọng xây dựng văn hóa trường Đảng, thực hiện nghiêm các quy định về ứng xử, duy trì môi trường làm việc kỷ cương, dân chủ, đoàn kết; tiêu chí xây dựng văn hóa trường Đảng. Về cơ sở vật chất, trường cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt.

Trên cơ sở đối chiếu các tiêu chí theo Quy định số 396-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, Trường Chính trị Trần Phú đạt 6/6 tiêu chí với 51/51 chỉ tiêu đạt chuẩn mức 1, trong đó 42 chỉ tiêu đạt chuẩn và 9 chỉ tiêu vượt chuẩn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại cuộc họp.

Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, Trường Chính trị Trần Phú đề nghị Hội đồng cấp tỉnh xem xét, công nhận trường đạt chuẩn mức 1 và thống nhất lập hồ sơ đề nghị Hội đồng thẩm định cấp Học viện xem xét công nhận. Đồng thời, đề xuất sau khi được công nhận sẽ xây dựng Đề án phát triển đạt chuẩn mức 2 giai đoạn 2026-2030; tiếp tục củng cố đội ngũ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách và từng bước phát triển thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học của tỉnh.

Thảo luận tại cuộc họp, thành viên Hội đồng cấp tỉnh tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ các tiêu chí; góp ý để nhà trường khắc phục, hoàn thiện, thống nhất hồ sơ. Tiếp đó, Hội đồng bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu. Kết quả, 100% thành viên có mặt đồng ý Trường Chính trị Trần Phú đạt chuẩn mức 1.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của tập thể Trường Chính trị Trần Phú trong triển khai nhiệm vụ xây dựng trường chính trị chuẩn. Kết quả rà soát cho thấy, trường đã có nhiều chuyển biến trên cả 6 nhóm tiêu chí. Hệ thống quy chế, quy trình nội bộ được xây dựng, tổ chức thực hiện và thường xuyên rà soát. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, viên chức cơ bản bảo đảm yêu cầu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế cũng cho thấy một số hạn chế, vì vậy trường cần xây dựng lộ trình, phân công cụ thể để tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, Hội đồng cấp tỉnh thống nhất thông qua báo cáo tổng hợp và đề nghị công nhận Trường Chính trị Trần Phú đạt chuẩn mức 1. Trên cơ sở đó, Hội đồng cấp tỉnh thống nhất báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để trình Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý cần theo dõi, bổ sung các chứng chỉ đối với chức danh lãnh đạo theo quy định và cập nhật vào hồ sơ đánh giá. Bên cạnh đó, hồ sơ cần phản ánh đầy đủ điều kiện hiện có, làm rõ căn cứ đánh giá và việc triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở mới (đã được UBND tỉnh phê duyệt).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Trường Chính trị Trần Phú chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên hội đồng; cập nhật, chuẩn hóa hồ sơ minh chứng theo từng tiêu chí, chỉ tiêu; hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và các văn bản, tài liệu liên quan; sớm báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để trình Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xem xét, quyết định.