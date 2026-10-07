Lâm Đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học

Bà Lê Thị Bích Liên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, điều hành phiên thảo luận

Phiên thẩm định được tổ chức trong 3 ngày (7 - 9/10). Hội đồng do bà Lê Thị Bích Liên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch. Các Phó Chủ tịch Hội đồng bao gồm: ông Lương Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Lê Minh Quang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Lê Thị Trúc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Hoàng Đạo, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Liên cho biết, đây là bộ tài liệu giáo dục địa phương được tổ chức thẩm định theo Thông tư số 41/2026/TT-BGDĐT trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng sau sắp xếp. Khi được phê duyệt, tài liệu sẽ phục vụ hoạt động dạy học tại các trường tiểu học trên toàn tỉnh. Vì vậy, mỗi thành viên hội đồng cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đánh giá tài liệu trên cơ sở khoa học, khách quan và thực tiễn.

Bà Lê Thị Trúc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định, phát biểu ý kiến tại phiên họp

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; từng thành viên chịu trách nhiệm về nhận xét, đánh giá của mình; đồng thời, hội đồng chịu trách nhiệm tập thể về kết luận thẩm định và chất lượng chuyên môn của tài liệu.

Các ý kiến cần cụ thể, chỉ rõ nội dung cần điều chỉnh và căn cứ đề xuất, tập trung vào những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến tính chính xác, tính giáo dục và khả năng sử dụng tài liệu trong thực tế.

Theo bà Lê Thị Bích Liên, quá trình thẩm định cần đặc biệt chú ý độ chính xác của địa danh, đơn vị hành chính sau sắp xếp; tên dân tộc, nhân vật; sự cân đối trong phản ánh đặc trưng các vùng của tỉnh và mức độ phù hợp với nhận thức, tâm lý lứa tuổi của học sinh từng lớp.

Ông Nguyễn Duy Hải, Phó Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo, báo cáo tại phiên họp Hội đồng thẩm định

Nội dung giáo dục địa phương phải tiêu biểu, chính xác, có nguồn gốc rõ ràng, gần gũi với học sinh tiểu học, tránh trùng lặp với chương trình và không gây quá tải.

Việc thẩm định được thực hiện theo 5 nhóm tiêu chuẩn gồm: điều kiện tiên quyết; nội dung; phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục; cấu trúc; ngôn ngữ và hình thức trình bày.

Đối với từng tài liệu, đại diện Ban Biên soạn thuyết minh bản mẫu; Thư ký Hội đồng báo cáo tổng hợp phiếu nhận xét; các thành viên thảo luận công khai; Ban Biên soạn giải trình, tiếp thu và Chủ tịch Hội đồng kết luận sơ bộ.

Thành viên Hội đồng thẩm định trình bày bản mẫu Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng cấp tiểu học

Trong ngày làm việc đầu tiên, hội đồng nghe thuyết minh chung về quá trình biên soạn, dạy thực nghiệm và tiếp thu ý kiến góp ý; tiến hành thẩm định tài liệu lớp 1 và lớp 2.

Ngày 8/10, hội đồng tiếp tục thẩm định tài liệu lớp 3 và lớp 4; ngày 9/10 thẩm định tài liệu lớp 5; đồng thời thảo luận tổng thể về tính liên thông giữa các lớp, sự thống nhất về thuật ngữ, số liệu và hình ảnh trong toàn bộ tài liệu.

Kết thúc quá trình thảo luận, hội đồng sẽ bỏ phiếu kín, đánh giá riêng từng tài liệu theo 3 mức: “Đạt”, “Đạt nhưng cần sửa chữa” và “Không đạt”.

Kết quả thẩm định là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện tài liệu, thực hiện các bước trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.