Đây là việc làm đáng trân trọng, thể hiện tinh thần phục vụ người dân. Tuy nhiên, với hơn 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp trong cả nước, nếu chỉ một phần trăm rất nhỏ khó khăn trong thực hiện, có nhu cầu hỗ trợ trực tiếp thì cần bao nhiêu cán bộ, bao nhiêu chuyến đi để giải quyết thủ tục này? Chưa kể còn rất nhiều công việc đang chờ cán bộ, công chức giải quyết đúng thời hạn.

Cán bộ Tổ hành chính công Chi nhánh số 6 Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội hỗ trợ công dân cao tuổi hoàn tất thủ tục liên quan đến lương hưu. Ảnh: vietnam.vn

Cán bộ đến tận nhà hỗ trợ người dân hoàn tất các thủ tục hành chính (TTHC) là việc rất cần thiết và ý nghĩa. Tuy nhiên, chỉ nên vận dụng trong các trường hợp thật sự đặc biệt, chẳng hạn như với người không thể đi lại, gặp khó khăn nghiêm trọng về sức khỏe, tinh thần... Giải pháp căn cơ, bền vững nhất vẫn là tinh giản tối đa TTHC, chuyển đổi số phù hợp để người dân dễ hiểu, dễ thực hiện, có thể thực hiện trực tuyến một cách thuận lợi; bảo đảm môi trường pháp lý thông thoáng, minh bạch để cán bộ thụ lý, giải quyết chủ động thực thi nhiệm vụ hiệu quả, không sợ sai hay đùn đẩy trách nhiệm.

Yêu cầu bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định trong công tác quản lý là hoàn toàn hợp lý, cần thiết. Thế nhưng, cần phải "thuận tiện cả hai chiều". Người dân phải được giải quyết TTHC đầy đủ, kịp thời; cán bộ, công chức cũng cần được thực thi công vụ trong một môi trường pháp lý rõ ràng, quy trình hợp lý, không vì những bất cập của TTHC mà ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc. Điều này chỉ có được khi TTHC thực sự tinh gọn, các quy định của pháp luật phù hợp, sát thực tiễn, khả thi.