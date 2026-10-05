Doanh thu bảo hiểm nhân thọ giảm, phi nhân thọ tăng mạnh
Trong 9 tháng năm 2026, doanh thu phí lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 101,7 nghìn tỷ đồng, giảm 5,2%; lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 74,1 nghìn tỷ đồng, tăng 15,1%, theo Cục Thống kê.
Cục Thống kê cho hay, thị trường bảo hiểm tăng trưởng ổn định, trong đó bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu.
Tổng doanh thu phí bảo hiểm quý 3 năm 2026 ước đạt 57,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 9 tháng năm 2026, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 175,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4%, trong đó, doanh thu phí lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 101,7 nghìn tỷ đồng, giảm 5,2%; lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 74,1 nghìn tỷ đồng, tăng 15,1%.
Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 77,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2025; tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 1.062,1 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1%.
Tổng tài sản thị trường bảo hiểm trong 9 tháng ước đạt 1.211,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9%; tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm tăng 8,2%; tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bảo hiểm tăng 4,6%.
Thị trường bảo hiểm có 87 doanh nghiệp hoạt động bao gồm 33 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; 20 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ; 3 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 31 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
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