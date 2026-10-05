Đề nghị hoàn thiện chính sách đối với doanh nghiệp vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Tham dự và phát biểu tại phiên họp, đồng chí Dương Mạc Kiên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội bày tỏ đồng tình với định hướng xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời, đề nghị tiếp tục hoàn thiện các chính sách để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp hoạt động tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng chí Dương Mạc Kiên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân).

Từ thực tiễn của một tỉnh miền núi, biên giới, đồng chí Dương Mạc Kiên cho rằng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ở khu vực này cần được xác định rõ hơn về đối tượng, phạm vi và điều kiện thụ hưởng. Trong đó, cần phân biệt rõ doanh nghiệp do người dân tộc thiểu số làm chủ với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn miền núi. Đây là hai nhóm có đặc điểm khác nhau, vì vậy chính sách hỗ trợ cũng cần được thiết kế phù hợp, tránh cách hiểu hoặc áp dụng không thống nhất khi đưa luật vào thực hiện.

Đồng chí đề nghị quan tâm nhiều hơn đến doanh nghiệp do người dân tộc thiểu số làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiểu số, cũng như doanh nghiệp hoạt động tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Các tiêu chí xác định đối tượng được hỗ trợ cần rõ ràng, thống nhất để doanh nghiệp dễ tiếp cận chính sách và cơ quan thực hiện có căn cứ áp dụng.

Đối với các chính sách ưu đãi về thuế, đề nghị tiếp tục rà soát kỹ để bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành. Theo đồng chí, khi đã xác định một chính sách ưu đãi là cần thiết thì cần có căn cứ pháp lý đầy đủ và cơ chế thực hiện rõ ràng, tránh trường hợp chính sách được quy định trong luật nhưng doanh nghiệp lại khó thụ hưởng trong thực tế.

Một vấn đề khác được đồng chí đặc biệt quan tâm là nguồn lực thực hiện. Đối với các tỉnh miền núi, biên giới, còn phụ thuộc nhiều vào ngân sách Trung ương, việc triển khai các chính sách hỗ trợ về đất đai, hạ tầng và phát triển khu, cụm công nghiệp sẽ gặp khó khăn nếu chỉ dựa vào nguồn lực của địa phương. Từ thực tế Cao Bằng, đồng chí đề nghị có cơ chế hỗ trợ phù hợp từ ngân sách Trung ương đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, qua đó bảo đảm chính sách được thực hiện tương đối đồng đều giữa các vùng, miền.

Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục làm rõ hiệu quả và phạm vi thụ hưởng của các chính sách hỗ trợ, trong đó, cần có thêm số liệu về doanh nghiệp vùng dân tộc thiểu số và miền núi được hưởng ưu đãi, cũng như khả năng bố trí quỹ đất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa phương còn khó khăn về ngân sách. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá đầy đủ hơn tính khả thi của chính sách trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định. Đồng chí Dương Mạc Kiên nhấn mạnh đối với doanh nghiệp ở vùng cao, chính sách không chỉ cần đúng về chủ trương mà phải đủ rõ, đủ cụ thể và có nguồn lực để thực hiện. Luật sau khi được ban hành cần sớm đi vào cuộc sống, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận chính sách ngay từ thực tế, hạn chế việc phải tiếp tục chờ nhiều văn bản hướng dẫn.