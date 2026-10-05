Giá cà phê trong nước tăng nhẹ, lên 94.000 đồng/kg

Mức giá thu mua cao nhất hiện được ghi nhận đồng đều tại các vùng trồng trọng điểm gồm Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông (cũ) với mốc 94.000 đồng/kg. Riêng tại Lâm Đồng, dù ghi nhận mức tăng 200 đồng/kg, giá thu mua dao động quanh mức 93.499 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tăng 100-200 đồng/kg.

Đánh giá tổng quan về thị trường cà phê trong nước, mức nền giá 94.000 đồng/kg ở thời điểm hiện tại mang lại tâm lý phấn khởi cho người nông dân cũng như các đại lý thu mua.

Việc giá thu mua duy trì ổn định ở vùng đỉnh lịch sử liên tục nhiều tháng qua khẳng định vị thế vững chắc của Robusta Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nguồn tồn kho vụ cũ trong dân gần như đã cạn kiệt, trong khi hoạt động thu hoạch vụ mới vừa bắt đầu và phải mất thêm vài tuần nữa mới tạo ra nguồn cung hàng hóa dồi dào trên diện rộng.

Yếu tố thắt chặt nguồn cung ngắn hạn này đóng vai trò là "bệ đỡ" vững chắc, giúp giá cà phê Tây Nguyên không chịu áp lực giảm mạnh ngay cả khi thị trường tài chính thế giới xuất hiện các phiên rung lắc.

Nhìn về ngắn hạn, giá cà phê nội địa nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang hoặc nhích tăng nhẹ trong biên độ hẹp. Xu hướng diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc lớn vào tiến độ thu hoạch tại Việt Nam cũng như thời tiết tại các khu vực trồng cà phê của Brazil.

Các doanh nghiệp xuất khẩu và HTX cần theo dõi sát sao chuyển động của sàn London để đưa ra chiến lược chốt hợp đồng linh hoạt, vừa phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá, vừa tối ưu hóa lợi nhuận trong giai đoạn đầu mùa thu hoạch.

Trên sàn quốc tế, kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn giao tháng 11/2026 nhích tăng 21 USD/tấn, tương ứng mức tăng 0,61%, chốt mốc 3.469 USD/tấn. Đáng chú ý, các kỳ hạn xa hơn như tháng 1/2027 và tháng 3/2027 ghi nhận mức bứt phá mạnh hơn, lần lượt tăng 45 USD/tấn và 49 USD/tấn, kéo giá khớp lên lần lượt 3.448 USD/tấn và 3.424 USD/tấn. Trong phiên, có thời điểm hợp đồng giao tháng 11 đã vươn lên tới mức đỉnh 3.563 USD/tấn, cho thấy lực mua đầu cơ lẫn nhu cầu giao dịch thực tế trên sàn Robusta đang hồi phục rõ nét.

Cùng chung xu hướng, thị trường cà phê Arabica trên sàn New York cũng duy trì đà tăng nhẹ. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 tăng 0,9 cent/lb, đạt mức 280,50 cent/lb sau khi có thời điểm chạm trần ở 288,85 cent/lb. Các hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2027 và tháng 7/2027 lần lượt tăng 1,4 cent/lb và 1,35 cent/lb, thiết lập các mức giá giao dịch tương ứng 277,80 cent/lb và 275,70 cent/lb. Khối lượng giao dịch trên sàn New York tập trung cao ở các kỳ hạn đầu, cho thấy giới đầu tư vẫn giữ thái độ thận trọng nhưng sẵn sàng giải ngân khi tín hiệu kỹ thuật phát ra đà tăng.