Hoạt động vận tải 9 tháng năm 2026 tiếp tục đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất-kinh doanh, lưu thông hàng hóa

Vận tải hàng không là một trong các kênh vận chuyển hành khách và hàng hóa được ưu tiên lựa chọn hiện nay. (Ảnh: HNV)

So với cùng kỳ năm 2025, vận tải hành khách tháng 9 tăng 18% về vận chuyển và tăng 14% về luân chuyển; vận tải hàng hóa tăng 19,3% về vận chuyển và tăng 17,9% về luân chuyển.

Trong quý III/2026, vận chuyển hành khách tăng 15,9% và luân chuyển tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước; vận chuyển hàng hóa tăng 18,1% và luân chuyển tăng 15,1%. Tính chung 9 tháng năm 2026, vận chuyển hành khách tăng 17,4% và luân chuyển tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2025; vận chuyển hàng hóa tăng 15,8% và luân chuyển tăng 12,8%.

Số liệu thống kê cho thấy, vận tải hành khách tháng 9 ước đạt 663,4 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 9% so với tháng trước, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025; quý III/2026 ước đạt 1.914,4 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 9 tháng năm 2026, vận tải hành khách ước đạt 5.300,8 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Vận tải hàng hóa tháng 9 ước đạt 321,9 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 8,3% so với tháng trước, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2025; quý III/2026 ước đạt 941,3 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 9 tháng năm 2026, vận tải hàng hóa ước đạt 2.580,2 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2025.