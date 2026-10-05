Hoạt động vận tải 9 tháng năm 2026 tiếp tục đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất-kinh doanh, lưu thông hàng hóa
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), hoạt động vận tải tháng 9 tiếp tục sôi động, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và khách quốc tế đồng thời phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa.
So với cùng kỳ năm 2025, vận tải hành khách tháng 9 tăng 18% về vận chuyển và tăng 14% về luân chuyển; vận tải hàng hóa tăng 19,3% về vận chuyển và tăng 17,9% về luân chuyển.
Trong quý III/2026, vận chuyển hành khách tăng 15,9% và luân chuyển tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước; vận chuyển hàng hóa tăng 18,1% và luân chuyển tăng 15,1%. Tính chung 9 tháng năm 2026, vận chuyển hành khách tăng 17,4% và luân chuyển tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2025; vận chuyển hàng hóa tăng 15,8% và luân chuyển tăng 12,8%.
Số liệu thống kê cho thấy, vận tải hành khách tháng 9 ước đạt 663,4 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 9% so với tháng trước, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025; quý III/2026 ước đạt 1.914,4 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 9 tháng năm 2026, vận tải hành khách ước đạt 5.300,8 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2025.
Vận tải hàng hóa tháng 9 ước đạt 321,9 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 8,3% so với tháng trước, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2025; quý III/2026 ước đạt 941,3 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 9 tháng năm 2026, vận tải hàng hóa ước đạt 2.580,2 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2025.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hoat-dong-van-tai-9-thang-nam-2026-tiep-tuc-dap-ung-nhu-cau-di-lai-va-san-xuat-kinh-doanh-luu-thong-hang-hoa-post992940.html