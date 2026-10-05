Ba cổ phiếu VPB, HDB và ANV được khuyến nghị tích cực. Ảnh minh họa do AI tạo

Trước phiên giao dịch ngày 5/10, các công ty chứng khoán đưa ra đánh giá tích cực đối với cổ phiếu VPB, HDB và ANV, với giá mục tiêu lần lượt 26.500 đồng, 32.000 đồng và 28.300 đồng/cổ phiếu.

Chứng khoán SSI duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), với giá mục tiêu 1 năm là 26.500 đồng/cổ phiếu, dựa trên P/B mục tiêu 1,2 lần và cơ sở định giá giữa năm 2027.

SSI cũng tính đến tác động từ khả năng phát hành riêng lẻ thành công đối với vốn chủ sở hữu của ngân hàng trong kết quả định giá. Hệ số P/B mục tiêu thấp hơn so với báo cáo trước, phản ánh bối cảnh lãi suất được dự báo duy trì ở mức cao trong thời gian lâu hơn dự kiến.

Theo SSI, lợi nhuận của VPBank hiện ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, trong khi chi phí tín dụng thường chỉ phản ánh rõ hơn trong những năm sau.

Ở một diễn biến khác, SSI nhận định nhu cầu phát triển nguồn điện tại Việt Nam vẫn hiện hữu. Sản lượng điện toàn quốc trong 9 tháng đầu năm 2026 tăng 10%, so với mức tăng 4% trong 9 tháng năm 2025 và 5% cả năm 2025.

SSI cho rằng tốc độ tăng trưởng sản lượng điện trong hai năm gần đây có sự lệch pha đáng kể so với tăng trưởng GDP do nhiệt độ bình quân năm 2025 thấp hơn trung bình nhiều năm.

Trái ngược với năm 2025, hiện tượng El Niño đã quay trở lại từ quý II/2026, dẫn đến tăng huy động nhiệt điện trong bối cảnh huy động thủy điện hạn chế. Đây là nguyên nhân giúp giá thị trường điện toàn phần (FMP) phục hồi trong năm 2026, do giá đầu ra của các nhà máy nhiệt điện thường cao hơn thủy điện.

Trong bối cảnh Chính phủ tiếp tục theo đuổi mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức cao, SSI dự báo nhu cầu điện sẽ tăng 8-9% trong năm 2027, so với mức tăng 10-11% ước tính cho năm 2026. Điều kiện thời tiết kém thuận lợi đối với thủy điện có thể kéo dài, khiến Việt Nam tiếp tục phụ thuộc nhiều hơn vào nhiệt điện và giá FMP duy trì ở mức cao.

Công ty cổ phần Chứng khoán Kafi duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank), với giá mục tiêu 32.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá khoảng 12,5%.

Trong nửa đầu năm 2026, HDB ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 13.200 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và hoàn thành 44% kế hoạch cả năm.

Kết quả này được hỗ trợ bởi tốc độ mở rộng tín dụng cao, trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục nằm trong nhóm được giao hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn mặt bằng chung của hệ thống.

Kafi dự báo tăng trưởng tín dụng của HDB trong năm 2026 đạt khoảng 31,7%. Trên cơ sở đó, thu nhập lãi thuần được dự phóng đạt 40.301 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước.

Khả năng duy trì tốc độ mở rộng bảng cân đối cao được xem là một trong những động lực chính cho triển vọng dài hạn của HDB. Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 37% trong năm 2026, cùng kế hoạch lợi nhuận trước thuế 30.100 tỷ đồng.

Về định giá, Kafi sử dụng P/B mục tiêu khoảng 1,2-1,3 lần. ROE của HDB được kỳ vọng duy trì ở mức cao 22-23%, qua đó hỗ trợ mức định giá cổ phiếu trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng nhanh.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tín dụng cao cũng đặt ra yêu cầu theo dõi chất lượng tài sản và chi phí vốn, những yếu tố có thể ảnh hưởng tới biên lãi ròng và tăng trưởng lợi nhuận trong các quý tới.

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu CTCP Nam Việt (ANV), với giá mục tiêu 28.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức sinh lời 66,5%.

BSC dự báo doanh thu thuần năm 2026 của ANV đạt khoảng 7.720 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ dự kiến đạt 1.076 tỷ đồng, tăng khoảng 8%.

Động lực tăng trưởng đáng chú ý đến từ hoạt động xuất khẩu cá tra. BSC dự báo sản lượng cá tra xuất khẩu của ANV đạt khoảng 77.871 tấn trong năm 2026, tăng 13%, trong khi giá bán bình quân tăng khoảng 3% lên 2.042 USD/tấn.

Đáng chú ý, mảng cá rô phi đang được ANV đẩy mạnh nhằm mở rộng cơ cấu sản phẩm ngoài cá tra truyền thống. Sản lượng xuất khẩu cá rô phi được BSC dự báo tăng khoảng 20% trong năm 2026, với giá bán bình quân duy trì trên 4.000 USD/tấn.

Trong giai đoạn 2027-2028, ANV đặt mục tiêu doanh thu xuất khẩu tăng khoảng 20% mỗi năm, đồng thời hướng tới nâng công suất lên 900 tấn/ngày, mở rộng kênh bán hàng trong nước và gia tăng giá trị từ phụ phẩm.

Tuy nhiên, triển vọng lợi nhuận ngắn hạn chịu sức ép từ chi phí đầu vào. BSC hạ dự báo biên lợi nhuận gộp năm 2026 từ 24,1% xuống 23,5% do giá cước vận tải biển và chi phí nguyên liệu tăng.

Bên cạnh đó, diễn biến chính sách thương mại tại các thị trường xuất khẩu lớn vẫn là yếu tố cần theo dõi, khi các rào cản nhập khẩu có thể ảnh hưởng tới tốc độ mở rộng thị trường của doanh nghiệp.