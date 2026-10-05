8 doanh nghiệp dệt may có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026

Dệt may Việt Nam chuyển từ cạnh tranh chi phí sang cạnh tranh xanh và số hóa. (Ảnh minh họa)

Các doanh nghiệp, thương hiệu dệt may được vinh danh gồm Tổng Công ty CP May Việt Tiến với thương hiệu Viettien; Tổng Công ty May 10 - CTCP với các dòng sản phẩm May10 Series, Enternity GrusZ, May 10 Classic Suit; Tổng Công ty CP Dệt May Hoà Thọ với sản phẩm thời trang MERRIMAN.

Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP có các thương hiệu Mattana và Novelty; Tổng Công ty CP Phong Phú với dòng khăn bông Mollis; Công ty TNHH May thêu giày An Phước với thương hiệu AN PHƯỚC; Công ty CP Thời trang YODY với sản phẩm YODY và Công ty CP Canifa với thương hiệu CANIFA.

Theo định hướng phát triển, ngành dệt may Việt Nam đang chuyển từ cạnh tranh bằng chi phí sang cạnh tranh dựa trên năng lực tuân thủ các yêu cầu về xanh và số hóa, với mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 47-47,5 tỷ USD trong năm 2026.

Ngành tập trung vào chuyển đổi xanh, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe từ các thị trường quốc tế như EU và Mỹ. Doanh nghiệp phải chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, mức độ phát thải carbon và sử dụng chứng nhận nhà máy xanh như LEED.

Song song đó, chuyển đổi số và tự động hóa được đẩy mạnh thông qua đầu tư robot, trí tuệ nhân tạo (AI) và số hóa chứng từ. Tỷ trọng đầu tư công nghệ hiện chiếm tới 65-68% tổng vốn của nhiều doanh nghiệp.

Trong chuỗi cung ứng, ngành hướng tới thu hút đầu tư vào khâu dệt - nhuộm - hoàn tất trong nước, qua đó nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu ngoại khối.

Kỳ xét chọn Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 là kỳ đầu tiên áp dụng Quyết định số 03/2026/QĐ-TTg và Thông tư số 18/2026/TT-BCT. Trong bộ tiêu chí mới, nhóm “Đổi mới, sáng tạo” được nâng lên 300 điểm, chiếm 30% tổng số điểm xét chọn.

Kỳ xét chọn lần thứ 10 ghi nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp. Lễ Công bố dự kiến diễn ra ngày 16/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”.