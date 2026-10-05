Sẽ chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi chuyển sang hưởng lương hưu

Về vấn đề này, theo điểm c khoản 4 Điều 41 Luật Việc làm, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi chuyển sang hưởng lương hưu hàng tháng. Do đó, khi bạn được giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng, thì sẽ bị cắt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tư vấn chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Về thời điểm hưởng lương hưu, theo quy định tại Điều 69 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024 và Điều 15 Thông tư số 12/2025/TT-BNV quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động khi nghỉ việc có đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH được tính từ tháng liền kề sau tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trường hợp người lao động tiếp tục làm việc và đóng BHXH bắt buộc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu, đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH, thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chấm dứt làm việc.

Trường hợp người lao động hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động, có đủ điều kiện về tuổi và thời gian đóng BHXH, thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng có kết luận bị suy giảm khả năng lao động.

Trường hợp người lao động có kết luận bị suy giảm khả năng lao động trước tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trường hợp không xác định được ngày, tháng sinh (chỉ ghi năm sinh hoặc tháng, năm sinh), thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Người chỉ có năm sinh, thì lấy ngày 1/1 của năm sinh để làm căn cứ xác định tuổi. Người chỉ có tháng, năm sinh, thì lấy ngày 1 của tháng, năm sinh để làm căn cứ xác định tuổi.

Đối với người đóng một lần cho thời gian còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu, thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho số tháng còn thiếu.

Thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn đủ hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1/1/1995 là thời điểm hưởng lương hưu ghi trong văn bản giải quyết của cơ quan BHXH.

Đáng chú ý, khi chuyển sang nhận lương hưu hàng tháng, bạn sẽ được cơ quan BHXH cấp thẻ bảo hiểm y tế diện hưu trí, với quyền lợi được hưởng khi đi khám chữa bệnh cao hơn.

Từ những quy định trên, bạn đối chiếu để biết được thời điểm được hưởng lương hưu, thời điểm chấm dứt trợ cấp thất nghiệp và quyền lợi bảo hiểm y tế của mình.