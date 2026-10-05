VN Index giảm điểm, giới chuyên gia cảnh báo rủi ro bẻ gãy xu hướng

Áp lực bán gia tăng và các vùng hỗ trợ quan trọng của VN Index

Chỉ số VN Index vừa ghi nhận một tuần giao dịch tiêu cực khi trượt dài từ vùng 1.790 điểm xuống sát mốc 1.730 điểm. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, VN Index dừng lại tại 1.737,71 điểm, giảm 47,4 điểm, tương ứng mức giảm 2,66% so với tuần trước đó. Đây là tuần thứ hai liên tiếp thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự sụt giảm về mặt điểm số với áp lực bán ngày càng lan rộng trên bảng điện tử.

Đánh giá về xu hướng thị trường, chuyên gia từ Công ty Cổ phần Chứng khoán SHS cho biết thanh khoản có dấu hiệu gia tăng khi giá giảm, cho thấy áp lực xả hàng đang lớn dần. Việc VN Index không giữ được mốc hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm đã kích hoạt lực bán mạnh hơn. Hiện tại, vùng hỗ trợ gần nhất của thị trường nằm quanh khu vực 1.715 đến 1.730 điểm, tương đương vùng giá thấp nhất được thiết lập vào tháng 8 năm 2026.

Nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng, chỉ số có thể lùi về vùng hỗ trợ mạnh tại 1.680 đến 1.700 điểm. Trong kịch bản tiêu cực nhất, VN Index hoàn toàn có thể lùi về tận đáy cũ tháng 7 năm 2026 quanh mốc 1.650 đến 1.680 điểm trước khi tìm được điểm cân bằng và phục hồi trở lại. Một điểm sáng nhỏ được ghi nhận trong các phiên cuối tuần là dòng tiền đang có sự cải thiện và chủ động giải ngân ở các vùng giá thấp.

Đồng quan điểm về rủi ro ngắn hạn, các nhà phân tích tại Chứng khoán AseanSC nhận định VN Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp rung lắc mạnh quanh khu vực 1.715 đến 1.750 điểm. Xác suất xuất hiện một nhịp hồi phục kỹ thuật sẽ tăng lên nếu lực bán suy yếu dần và chỉ số bảo toàn thành công vùng đáy 1.715 đến 1.735 điểm. Ở chiều đi lên, khu vực 1.760 đến 1.780 điểm sẽ là vùng kháng cự gần nhất mà thị trường cần vượt qua để cải thiện lại cấu trúc kỹ thuật ngắn hạn.

Tác động từ số liệu vĩ mô và chiến lược quản trị rủi ro danh mục

Ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích của Chứng khoán Pinetree chỉ ra rằng loạt số liệu vĩ mô quý 3 được công bố trong thời gian tới sẽ là biến số quyết định hướng đi của dòng tiền. Tăng trưởng kinh tế tiếp tục được kỳ vọng duy trì ở mức cao, tạo bệ đỡ tâm lý quan trọng và mở ra điều kiện cho một nhịp hồi phục kỹ thuật. Thanh khoản duy trì ở mức thấp hiện nay cho thấy phần lớn dòng tiền đang chọn cách đứng ngoài quan sát thay vì bán tháo hoảng loạn.

Dù vậy, chuyên gia Pinetree lưu ý một nhịp hồi phục kỹ thuật không đồng nghĩa với việc thị trường đã đảo chiều xu hướng. Dòng tiền hiện phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt nếu chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 cao hơn mức kỳ vọng. Nỗi lo ngại về việc lãi suất neo cao có thể gia tăng, trực tiếp gây sức ép lên nhóm cổ phiếu ngân hàng. Việc khối ngoại liên tục rút vốn và giá dầu thế giới duy trì trên mốc 100 USD mỗi thùng sẽ khiến nhịp phục hồi trở nên rất mong manh. Nếu vùng 1.720 điểm bị xuyên thủng, thị trường có thể bước vào một giai đoạn tích lũy kéo dài.

Bổ sung góc nhìn về sự dẫn dắt của dòng tiền, báo cáo của Chứng khoán Rồng Việt cho rằng VN Index đang được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu trụ cột như FPT, VIC, VHM, GVR, MSN, MWG và nhóm ngân hàng thương mại. Nhờ lực đỡ này, thị trường nhiều khả năng sẽ xuất hiện một nhịp hồi nảy từ vùng 1.700 đến 1.720 điểm hướng lên mốc 1.800 điểm. Đánh giá trong trung hạn, Chứng khoán Rồng Việt cho rằng thị trường vẫn cần những nhịp điều chỉnh về quanh khu vực 1.600 đến 1.640 điểm. Tại vùng giá này, định giá cổ phiếu mới thực sự trở nên đủ hấp dẫn để lôi kéo dòng tiền mới đổ vào thị trường.

Trước các biến động khó lường, giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế các quyết định bắt đáy sớm. Đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao, các nhịp hồi phục kỹ thuật là cơ hội thích hợp để cơ cấu lại danh mục, chủ động hạ tỷ lệ vay ký quỹ và gia tăng tỷ trọng tiền mặt. Dòng tiền mới chỉ nên giải ngân thăm dò ở những mã cổ phiếu giữ nền giá tốt khi vùng 1.715 đến 1.735 điểm được bảo vệ. Việc gia tăng tỷ trọng cổ phiếu chỉ nên thực hiện khi VN Index vượt mốc 1.780 điểm với thanh khoản xác nhận, đồng thời cần dứt khoát hạ rủi ro nếu chỉ số xuyên thủng các mốc hỗ trợ quan trọng.