Ứng dụng công nghệ số vào sản xuất

Ông Nguyễn Văn Sao ở xã Tây Giang đầu tư công nghệ tưới tiêu tự động trong vườn dược liệu. Ảnh: HỒ QUÂN

Giải pháp cho nhà nông

Trang trại của ông Dương Công Quyền ở thôn Địch Tây (xã Tiên Phước) có diện tích khoảng 5ha. Hiện ông phát triển 500 cây măng cụt, trồng xen khoảng 1.000 cây cacao, chăn nuôi 50 con dê. Đáng chú ý, gia đình đã chủ động ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất như sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời để phục vụ bơm tưới; đầu tư hệ thống tưới tự động đến từng gốc cây. Điều này giúp gia đình tiết kiệm điện, nước và giảm công lao động.

Một trong những điểm thay đổi tích cực là gia đình đã chuyển từ làm vườn bằng kinh nghiệm sang quản lý bằng dữ liệu tích lũy qua từng mùa vụ. Theo ông Quyền, việc lưu lại thông tin khu vực trồng; thời điểm chăm sóc, bón phân, xử lý sâu bệnh; lượng vật tư sử dụng; chi phí sản xuất; tình hình sinh trưởng… sẽ hình thành cơ sở dữ liệu, tạo nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số trong kinh tế vườn.

Dưới góc nhìn của doanh nghiệp cung cấp giải pháp số trong nông nghiệp, ông Tán Minh Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Arttec Group cho biết, người làm kinh tế vườn cần bắt đầu chuyển đổi số từ việc quản lý nước tưới bằng tự động hóa; đo lượng nước, kiểm soát thời gian bơm, phát hiện đường ống rò rỉ. Việc đầu tư các thiết bị số phải tính toán đến độ phù hợp với môi trường sản xuất thực tế, năng lực người vận hành.

Đồng thời, kết nối nông hộ qua hợp tác xã; phát triển thành những trang trại và vùng sản xuất được quản trị bằng dữ liệu, gắn chặt với thị trường. Đó là con đường để công nghệ số đóng góp thiết thực vào nâng cao thu nhập cho người dân.

UBND xã Sơn Cẩm Hà đồng hành, tích cực hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế vườn. Ảnh: HỒ QUÂN

Theo VNPT Đà Nẵng, công nghệ chỉ tạo ra giá trị khi dữ liệu dẫn tới một quyết định hoặc hành động tốt hơn. Đầu tiên, nông dân phải số hóa vùng sản xuất, sau đó giám sát các chỉ số môi trường, tiến độ sản xuất qua công nghệ cảm biến, camera trí tuệ nhân tạo… Cuối cùng, dữ liệu phải quay trở lại sản xuất thông qua cảnh báo sớm, hỗ trợ các khâu sản xuất, kiểm soát chất lượng...

Thành phố tích cực hỗ trợ

Để tạo cơ sở tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trong giai đoạn 2026 - 2030, ngày 29/5/2026, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng; thúc đẩy liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển sản xuất xanh, hữu cơ, tuần hoàn và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2026 - 2030 với nhiều cơ chế ưu đãi đang tạo điều kiện gắn phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại với phát triển sản phẩm đặc trưng, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sở đã chủ động tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai các chính sách giai đoạn 2026 - 2030; ban hành, triển khai các văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện; đồng thời hướng dẫn các địa phương rà soát nhu cầu, tổ chức thực hiện chính sách phù hợp với điều kiện thực tế.

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp giúp ông Phạm Phú, thôn Đức Bố, xã Tam Anh nâng cao năng suất, giảm thiểu công chăm sóc. Ảnh: HỒ QUÂN

Việc triển khai được định hướng theo hướng tăng cường phân cấp, nâng cao trách nhiệm của địa phương; ưu tiên các mô hình có hiệu quả, có khả năng nhân rộng, gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ, phát triển sản phẩm OCOP, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chuyển đổi số phải giúp người dân giải quyết những vấn đề cụ thể trong sản xuất, kinh doanh như: quản lý vườn và trang trại thuận tiện hơn, sử dụng hiệu quả nguồn lực, giảm chi phí, bảo đảm chất lượng và tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Hiện, thành phố có nhiều chính sách tháo gỡ, đặc biệt là ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã triển khai hỗ trợ chuyển đổi số cho 124.000 hộ kinh doanh và đang đạt kết quả tích cực, trong đó có triển khai đối với hộ kinh doanh nhà vườn, trang trại; đưa sản phẩm OCOP và đặc sản tập trung lên sàn thương mại điện tử chuyên dùng như GRAB…

Ngoài ra, thành phố cũng tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách; thúc đẩy đầu tư hạ tầng số; hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ; kết nối doanh nghiệp công nghệ với khu vực nông nghiệp.

“Với cách tiếp cận “lấy người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp làm trung tâm; lấy dữ liệu làm nền tảng; lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực; lấy thị trường làm định hướng”, kinh tế vườn, kinh tế trang trại của thành phố sẽ có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Qua đó, từng bước đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia và hưởng lợi từ quá trình phát triển”, ông Hồng nói.