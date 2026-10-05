Tỷ giá hôm nay 5/10: Giá USD và NDT biến động nhẹ

Giá USD và NDT biến động nhẹ. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Theo đó, vào thời điểm 8h25, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 25.790 VND/USD mua vào và 26.170 VND/USD bán ra, không đổi so với sáng 2/10. Cùng giao dịch ở mức 25.790 - 26.170 VND/USD (mua vào - bán ra), BIDV đã điều chỉnh giảm 10 đồng với cả chiều mua và bán ngoại tệ này so với sáng 2/10.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước lại tăng 7 đồng, lên mức 25.643 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.361 - 26.925 VND/USD.

Đối với đồng NDT, Vietcombank cũng giữ nguyên mức giá mua vào là 3.814 VND/NDT và giá bán ra 3.937 VND/NDT, không đổi so với cuối tuần trước. Còn tại BIDV, giá NDT mua vào giảm 2 đồng, xuống còn 3.800 VND/NDT; giá bán ra giảm 1 đồng, còn 3.946 VND/NDT.