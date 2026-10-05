Tỷ giá hôm nay 5/10: Giá USD và NDT biến động nhẹ
Sáng 5/10, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng biến động nhẹ.
Theo đó, vào thời điểm 8h25, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 25.790 VND/USD mua vào và 26.170 VND/USD bán ra, không đổi so với sáng 2/10. Cùng giao dịch ở mức 25.790 - 26.170 VND/USD (mua vào - bán ra), BIDV đã điều chỉnh giảm 10 đồng với cả chiều mua và bán ngoại tệ này so với sáng 2/10.
Trong khi đó, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước lại tăng 7 đồng, lên mức 25.643 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.361 - 26.925 VND/USD.
Đối với đồng NDT, Vietcombank cũng giữ nguyên mức giá mua vào là 3.814 VND/NDT và giá bán ra 3.937 VND/NDT, không đổi so với cuối tuần trước. Còn tại BIDV, giá NDT mua vào giảm 2 đồng, xuống còn 3.800 VND/NDT; giá bán ra giảm 1 đồng, còn 3.946 VND/NDT.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ty-gia-hom-nay-510-gia-usd-va-ndt-bien-dong-nhe-post1391427.html