CII tiếp tục nâng sở hữu tại PC1 lên 14,21%

Sơ đồ giá cổ phiếu PC1 trên TradingView.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã PC1-HOSE)

Theo đó, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã CII-HOSE) vừa mua 800.000 cổ phiếu PC1 của Công ty CP Tập đoàn PC1 để nâng sở hữu lên 6,13% vốn điều lệ. Giao dịch thực hiện trong ngày 30/9.

Tương tự, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest), công ty con của CII đã mua thêm 500.000 cổ phiếu PC1 để nâng sở hữu lên 8,08% vốn điều lệ.

Như vậy, nhóm CII đã mua thêm 1,3 triệu cổ phiếu PC1 và nâng sở hữu của cả nhóm lên 58,455 triệu cổ phiếu, chiếm 14,21% vốn điều lệ tại PC1.

Trước đó, PC1 đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Theo đó, PC1 dự kiến phát hành gần 61,7 triệu cổ phiếu, tương đương 15% số cổ phiếu đang lưu hành với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 (100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới).

Nguồn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của PC1.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2026, sau khi PC1 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành và đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

Nếu phát hành thành công, tổng số cổ phiếu lưu hành của PC1 sẽ tăng lên gần 473 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ khoảng 4.730 tỷ đồng.

Như vậy, với gần 58,5 triệu cổ phiếu PC1 đang nắm giữ, nhóm CII có thể nhận thêm khoảng 8,8 triệu cổ phiếu trong đợt trả cổ tức sắp tới.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026, PC1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng giảm 5% so với cùng kỳ từ 266 tỷ xuống 252,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất giảm 5,4% từ 505,1 tỷ xuống 477,6 tỷ đồng.

Theo PC1, lợi nhuận giảm là do nguyên nhân chủ yếu của sự thay đổi là công ty và một số công ty con đã trích lập bổ sung dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đối với một số khoản công nợ quá hạn.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán bán niên 2026 tăng 54% so với cùng kỳ từ 309,7 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2025 lên 477,6 tỷ đồng và trên BCTC riêng tăng 131% từ 109,5% trong 6 tháng đầu năm 2025 lên 252,8 tỷ đồng là do lĩnh vực bất động sản dân dụng ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ dự án Tháp Vàng, khi cùng kỳ năm ngoái dự án vẫn đang trong giai đoạn triển khai.

Bên cạnh đó, các công ty con thực hiện phân phối mức cổ tức, lợi nhuận cao hơn so với cùng kỳ và biến động, lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá trong kỳ có tác động tích cực đến lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.