Pha bỏ lỡ khó tin của Ronaldo

Ronaldo bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

Trở lại sân Jose Alvalade ở Lisbon, nơi từng chứng kiến những bước đầu trong sự nghiệp, Ronaldo nhận được sự chào đón đặc biệt từ người hâm mộ. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội trưởng Bồ Đào Nha nhanh chóng trở thành tâm điểm theo cách không mong muốn.

Ronaldo có tới 4 cơ hội đáng chú ý ngay trong hiệp một. Đáng tiếc nhất là tình huống anh nhận đường chuyền thuận lợi từ Bruno Fernandes nhưng xử lý lỗi, để bóng bật khỏi chân trái. Sau đó, tiền đạo 41 tuổi còn có cú volley đưa bóng đi chệch khung thành.

Cơ hội rõ ràng nhất đến ngay đầu hiệp hai. Ruben Neves thực hiện quả tạt tuyệt đẹp từ cánh phải, đặt Ronaldo vào vị trí hoàn toàn trống trải trong vòng 5,5 m. Thế nhưng, cú dứt điểm bằng chân trái của anh lại đưa bóng vọt xà trong sự thất vọng tột độ.

Ronaldo tưởng như tìm được bàn thắng khi đưa bóng vào lưới Xứ Wales ở phút 60. Anh ăn mừng cuồng nhiệt với màn "Siu", nhưng niềm vui nhanh chóng bị dập tắt. VAR kiểm tra tình huống và xác định Ronaldo rơi vào thế việt vị trước khi bứt tốc đón đường chuyền của Fernandes. Bàn thắng vì thế không được công nhận.

Trong ngày Ronaldo liên tục bỏ lỡ, Joao Felix trở thành người hùng của Bồ Đào Nha. Tiền đạo này khai thông thế bế tắc bằng cú sút từ ngoài vùng cấm, bóng chạm Ben Davies đổi hướng khiến thủ môn Danny Ward không thể cản phá.

Ronaldo rời sân ở phút 67 trong tiếng vỗ tay, khép lại một ngày nhiều cảm xúc. Bồ Đào Nha giành chiến thắng 1-0, nhưng màn trình diễn của CR7 vẫn để lại dấu hỏi khi anh phung phí loạt cơ hội trước khung thành Xứ Wales.