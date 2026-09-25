Lịch thi đấu của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tại ASIAD 2026

Môn bóng chuyền nam trong nhà ASIAD 2026 khởi tranh từ ngày 27.9 với 16 đội tuyển được chia thành 4 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá có cơ hội vượt qua vòng bảng. Ảnh: P.V

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng C cùng Qatar, Ấn Độ và Hồng Kông (Trung Quốc). Theo lịch, đội tuyển Việt Nam gặp Ấn Độ lúc 14h00 ngày 27.9 (giờ Việt Nam).

Một ngày sau, cũng vào lúc 14h00, thầy trò HLV Federico Rampazzo đối đầu với Qatar. Ở lượt cuối vòng bảng, Việt Nam gặp Hồng Kông (Trung Quốc) lúc 8h00 ngày 29.9.

Việc trở lại ASIAD sau một kỳ vắng mặt mang đến cơ hội để bóng chuyền nam Việt Nam kiểm chứng sự tiến bộ trước các đối thủ hàng đầu châu lục. Tuy nhiên, thử thách cũng không nhỏ khi các đội tham dự đều hướng tới đại hội với lực lượng mạnh.

Lịch thi đấu bảng C của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFV

Để chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển đã có thời gian tập luyện tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia ở Hà Nội. Trong năm 2026, đội mới tham dự một giải quốc tế là SEA V.League hồi tháng 7.

HLV Federico Rampazzo cho biết toàn đội đang duy trì tinh thần tích cực và tập trung cao độ cho ASIAD. Mục tiêu trước mắt của Việt Nam là vượt qua vòng bảng, qua đó hướng tới cơ hội cạnh tranh ở vòng đấu cuối.

Ba trận đấu với Qatar, Ấn Độ và Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ là những phép thử quan trọng, đồng thời quyết định khả năng tiến sâu của bóng chuyền nam Việt Nam tại ASIAD 2026.