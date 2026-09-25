Tứ kết bóng đá nam ASIAD 20: Tâm điểm Việt Nam đấu Hàn Quốc

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 17 giờ 30 trên sân Paloma Mizuho (Nagoya, Nhật Bản).

Ở cuộc đọ sức này, nhà ĐKVĐ U23 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn rất nhiều nhờ dàn cầu thủ có chất lượng vượt trội và quyết tâm vô địch mạnh mẽ.

U23 Việt Nam quyết tái hiện thành tích ở giải U23 châu Á 2026 trước U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC

U23 Hàn Quốc thay đổi rất nhiều so với chính họ ở trận thua U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026hồi tháng 1 năm nay. Đội bóng trẻ đến từ xứ sở kim chi mang đến ASIAD 20 đội hình có đến 9 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, trong đó có những cái tên như Jang Hyun Jun (Celtic) Bae Jun Ho (Stoke City), Kim Ji Soo (Brentford)…..

Đồng thời họ cũng bổ sung đủ 3 cầu thủ ngoài 23 tuổi theo quy định của ASIAD 20 là Yang Hyun Jun, Eom Ji Sung và Lee Ki Hyuk. Điều đó cho thấy, bóng đá Hàn Quốc đặt quyết tâm giành HCV Á vận hội cao đến mức nào. Đây thực sự là thử thách đối với U23 Việt Nam, đội đang trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ tại giải đấu năm nay.

Các cầu thủ U23 Hàn Quốc còn có một động lực nữa là, theo quy định của đất nước Hàn Quốc, các VĐV nếu giành được huy chương Olympic, hoặc giành được HCV ASIAD, các VĐV này sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự. Chính vì thế, các VĐV Hàn Quốc nói chung, cầu thủ bóng đá của họ nói riêng rất khát khao giành được tấm HCV ASIAD.

Tuy nhiên, với bóng đá trẻ luôn có bất ngờ và biết đâu đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tạo nên cơn “địa chấn”.

Đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh với tâm lý thoải mái được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ. Bởi trước đó, tại Giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã từng đánh bại U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba trên chấm luân lưu 11m.

U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết với 4 điểm sau 3 trận vòng bảng. Giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng C là không có gì quá bất ngờ. Tuy nhiên, thất bại 0 - 2 trước U23 Uzbekistan ở trận cuối cho thấy đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn còn những vấn đề cần cải thiện, đặc biệt trong khả năng phòng ngự khi phải chịu sức ép từ những đối thủ có chất lượng cao.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng D. Ở lượt trận cuối, đội bóng xứ kim chi đánh bại U23 Saudi Arabia với tỷ số 2 - 0, qua đó duy trì thành tích toàn thắng trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Hàn Quốc vô địch ba kỳ ASIAD gần nhất, vào các năm 2014, 2019 và 2023.

Trước một đối thủ mạnh hơn về nhiều mặt, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải chịu sức ép lớn trong phần lớn thời gian trận đấu. Khả năng phòng ngự, sự tập trung trong từng tình huống và cách tổ chức phản công sẽ quyết định cơ hội tạo bất ngờ của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Điểm mạnh lớn nhất của U23 Việt Nam vẫn là tinh thần thi đấu. Việc không chịu quá nhiều áp lực thành tích giúp các cầu thủ trẻ có thể bước vào trận đấu với tâm thế thoải mái hơn. Đây cũng là yếu tố từng giúp bóng đá Việt Nam tạo nên những kết quả bất ngờ trước các đối thủ mạnh trong quá khứ.

Một chiến thắng trước U23 Hàn Quốc sẽ là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhưng điều người hâm mộ chờ đợi không chỉ nằm ở kết quả. Đó là hình ảnh một U23 Việt Nam thi đấu tự tin, hạn chế sai sót và thể hiện được bản lĩnh trước thử thách lớn tại ASIAD 20.

Trước trận U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc, trận tứ kết đầu tiên giữa U23 Uzbekistan và Saudi Arabia sẽ diễn ra. Trận này, U23 Uzbekistan được đánh giá cao hơn nhưng Saudi Arabia là đội có thực lực để tạo nên bất ngờ.

Lịch thi đấu tứ kết ASIAD 20 ngày 25/9

12 giờ: U23 Uzbekistan - U23 Saudi Arabia

17 giờ 30: U23 Hàn Quốc - U23 Việt Nam

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Đức Anh, Phạm Lý Đức, Lê Nguyên Hoàng, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ

U23 Hàn Quốc: Kim Joon Hong, Bae Hyun Seo, Choi Seok Hyun, Kim Ji Soo, Kim Myeong Jun, Lee Gi Hyuk, Lee Hyun Ju, Lee Seung Won, Yang Min Hyeok, Eom Ji Sung, Shin Min Ha

Lịch sử đối đầu U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc

U23 Việt Nam thua Hàn Quốc 0 - 2 tại ASIAD 2006, thất bại 1 - 2 ở vòng bảng U23 châu Á 2018 và thua 1 - 3 tại bán kết ASIAD 2018.

Đến năm 2022, hai đội lần đầu cầm hòa 1 - 1 tại vòng bảng U23 châu Á. Năm 2026, U23 Việt Nam lần đầu tiến đánh bại U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba U23 châu Á sau loạt sút luân lưu.