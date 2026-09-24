Ronaldo hé lộ hai mục tiêu trước khi giải nghệ

Hiện đã 41 tuổi nhưng Ronaldo vẫn chưa muốn khép lại sự nghiệp, dù từng cân nhắc chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2026. Trong cuộc họp báo ngày 23/9, siêu sao đang khoác áo Al Nassr tiết lộ hai mục tiêu còn theo đuổi trước khi treo giày.

"Cả hai mục tiêu đều quan trọng. Tôi muốn ghi 1.000 bàn thắng và vô địch Nations League cùng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha", Ronaldo chia sẻ trước trận gặp Xứ Wales.

Ronaldo đặt mục tiêu ghi 1.000 bàn thắng trước khi kết thúc sự nghiệp. Ảnh: Getty Images.

Chân sút người Bồ Đào Nha hiện có 979 bàn thắng trong sự nghiệp, chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn đúng 21 pha lập công. Dù từng nhiều lần khẳng định quyết tâm chinh phục thành tích này, anh không muốn biến nó thành áp lực trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

"Tôi đã nói mình muốn đạt cột mốc 1.000 bàn và tôi sẽ làm được. Nhưng tôi không bị ám ảnh bởi điều đó", chân sút sinh năm 1985 nhấn mạnh.

Đặc biệt, cựu tiền đạo Man Utd muốn ghi bàn thắng thứ 1.000 trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha thay vì Al Nassr. Với anh, việc chạm đến cột mốc lịch sử khi khoác áo đội tuyển quê hương sẽ mang ý nghĩa đặc biệt.

Cùng với mục tiêu cá nhân, chủ nhân 5 Quả bóng Vàng còn muốn lần thứ 3 đăng quang Nations League. Tiền đạo 41 tuổi từng cùng Bồ Đào Nha vô địch giải đấu vào các năm 2019 và 2025, nhưng vẫn khao khát bổ sung thêm danh hiệu trước khi chia tay sân cỏ.

Ronaldo đã cùng tuyển Bồ Đào Nha vô địch Nations League vào các năm 2019 và 2025. Ảnh: AP.

Để hiện thực hóa những mục tiêu ấy, Ronaldo sẵn sàng chấp nhận vai trò mới tại đội tuyển. Anh khẳng định không nhất thiết phải đá chính trong mọi trận đấu và hoàn toàn tôn trọng quyết định của HLV Jorge Jesus.

"Tôi hoàn toàn sẵn sàng thi đấu. Nếu HLV muốn tôi bắt đầu trận đấu trên ghế dự bị, tôi cũng sẵn sàng. Ngay cả khi không được ra sân, với tôi cũng không có vấn đề gì", tiền đạo người Bồ Đào Nha chia sẻ.

Quyết tâm tiếp tục cống hiến của Ronaldo xuất hiện sau khi anh từng đứng trước lựa chọn chia tay đội tuyển sau trận thua Tây Ban Nha 0-1 ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Sau giải đấu, Ronaldo đã trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha và Ban huấn luyện trước khi quyết định tiếp tục thi đấu quốc tế. Anh tin rằng bản thân vẫn có thể đóng góp cho đội tuyển, không chỉ bằng những bàn thắng mà còn thông qua kinh nghiệm dành cho thế hệ cầu thủ trẻ.

Dù vậy, tiền đạo đang khoác áo Al Nassr chưa đưa ra cam kết về khả năng tiếp tục thi đấu đến Euro 2028. Trước mắt, anh tập trung cùng Bồ Đào Nha bảo vệ chức vô địch Nations League.

Đội bóng của HLV Jorge Jesus sẽ mở màn chiến dịch bằng cuộc tiếp đón Xứ Wales lúc 1h45 ngày 25/9 (giờ Hà Nội). Ronaldo được xác nhận đá chính và có cơ hội tiến gần hơn đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.