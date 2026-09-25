Cầu thủ bị đuổi vì giả động tác bắn súng

Hành động gây tranh cãi của Abu Farchi.

Cuộc đối đầu diễn ra tại Raiffeisen Arena (Linz). Phút 55, Abu Farchi bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới, giúp Israel quân bình tỷ số 1-1. Đây là khoảnh khắc đáng nhớ với tiền đạo đang khoác áo Colorado Rapids tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Tuy nhiên, màn ăn mừng sau đó lại khiến anh phải trả giá đắt. Abu Farchi tiến đến khu vực cột cờ góc, cầm lấy lá cờ và thực hiện động tác mô phỏng hành động bắn súng. Theo Reuters, trọng tài người Bulgaria, Martin Margaritov, đã rút thẻ vàng thứ hai dành cho tiền đạo Israel vì hành động này.

Chiếc thẻ đỏ khiến Farchi tỏ ra khó hiểu khi chứng kiến quyết định của trọng tài. Israel buộc phải thi đấu với 10 người trong phần còn lại của trận đấu.

Farchi không ít lần ăn mừng kiểu tương tự tại CLB.

Theo luật bóng đá, cầu thủ có thể bị phạt thẻ vàng nếu ăn mừng bàn thắng theo cách mang tính khiêu khích, chế giễu hoặc kích động. Trong trường hợp của Farchi, hành động mô phỏng bắn súng với cờ góc đã dẫn đến án phạt trực tiếp trên sân.

Trên mạng xã hội X, tài khoản bóng đá nổi tiếng The 44 viết: “Làm sao cậu ấy còn có thể thắc mắc về chiếc thẻ đỏ này?”. Một người khác đặt câu hỏi: “Cậu ấy đang nghĩ gì vậy?”. Trong khi đó, một ý kiến cho rằng Farchi đã khiến trọng tài “không còn lựa chọn nào khác”.

Tuy nhiên, cũng có những người bảo vệ tiền đạo 20 tuổi. Một số ý kiến cho rằng Farchi không hề mô phỏng hành động bắn súng mà đang sử dụng cột cờ góc như một cây cơ snooker.

Thẻ đỏ của Farchi là bước ngoặt khiến đội khách gặp nhiều khó khăn. Ở những phút cuối, Phillipp Mwene và Sasa Kalajdzic lần lượt ghi bàn, giúp Áo giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Thất bại ngay trận mở màn khiến Israel tạm đứng cuối bảng 3. Farchi và các đồng đội sẽ có cơ hội tìm kiếm chiến thắng đầu tiên khi chạm trán Ireland vào ngày 28/9, trước khi đối đầu Kosovo vào ngày 1/10.

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