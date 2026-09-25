Chủ tịch VFF Quốc Tuấn động viên hai đội tuyển

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên các cầu thủ U.23 Việt Nam.

Sau khi nghe lãnh đạo 2 đội tuyển báo cáo tình hình chuẩn bị cho trận bán kết, Chủ tịch VFF đánh giá cao tinh thần nỗ lực của 2 đội, đồng thời lưu ý Ban huấn luyện tiếp tục quan tâm, chăm sóc và giải tỏa áp lực cho các tuyển thủ trước khi bước vào cuộc đối đầu quan trọng. Với các cầu thủ, cần giữ vững sự tập trung cao độ, tuân thủ chặt chẽ chiến thuật và chỉ đạo từ Ban huấn luyện và bảo toàn lực lượng, giữ vững tinh thần thi đấu thoải mái, tự tin, phát huy tối đa năng lực của bản thân, sẵn sàng bước vào trận đấu quyết định với quyết tâm thi đấu tốt nhất vì màu cờ sắc áo.