U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Bản lĩnh và quyết tâm

U23 Hàn Quốc vượt trội, Việt Nam niềm tin và khát khao

U23 Việt Nam bước vào tứ kết với vị trí nhì bảng C, giành 4 điểm sau ba trận: hòa U23 Kuwait 1-1, thắng U23 Philippines 2-0 và thua U23 Uzbekistan 0-2. Đội ghi 3 bàn, thủng lưới 3 lần, hiệu số 0.

Điểm mạnh của U23 Việt Nam nằm ở khả năng tổ chức đội hình, tinh thần thi đấu và sự chủ động trong những thời điểm cần thiết.

Chiến thắng trước Philippines cho thấy đội vẫn biết cách kiểm soát trận đấu và tận dụng cơ hội. Bên cạnh đó, kinh nghiệm từ những trận đấu lớn giúp các cầu thủ có thêm sự tự tin khi bước vào vòng knock-out.

U23 Việt Nam cần thể hiện tinh thần và khát khao mạnh mẽ nhất khi đối đầu với U23 Hàn Quốc. Ảnh: Thiết kế.

Tuy nhiên, hàng công vẫn là vấn đề đáng lưu ý. Khả năng dứt điểm và tận dụng cơ hội chưa thật sự hiệu quả.

Trước Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp khó khi đối phương gây sức ép mạnh và kiểm soát tốt khu vực giữa sân. Hàng phòng ngự cũng phải hạn chế những khoảng trống nếu không muốn bị khai thác.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc thể hiện sức mạnh rõ rệt tại bảng D. Đội bóng xứ kim chi thắng Qatar 4-1 và vượt qua Saudi Arabia 2-0, giành 6 điểm, ghi 6 bàn, chỉ thủng lưới 1 lần, hiệu số +5.

Bản lĩnh có thể tạo khác biệt

U23 Hàn Quốc sở hữu nền tảng thể lực, tốc độ và chất lượng cá nhân tốt. Khả năng khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự cũng là điểm mạnh đáng chú ý.

Trận thắng Qatar cho thấy họ có thể tạo ra khác biệt nhờ những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu.

U23 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn U23 Việt Nam tại tứ kết Asiad 2026. Ảnh. KL.

Dù vậy, U23 Việt Nam không bước vào trận đấu với tâm thế buông xuôi. Tám tháng trước, hai đội từng hòa 2-2 tại trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026, trước khi Việt Nam thắng 7-6 ở loạt luân lưu.

Lần tái đấu này chắc chắn khó khăn hơn, nhưng bóng đá loại trực tiếp luôn mở ra cơ hội cho đội bị đánh giá thấp hơn.

Nếu giữ được cự ly đội hình, phòng ngự kỷ luật, hạn chế sai sót và tận dụng tốt những tình huống phản công, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Hàn Quốc.

17 giờ 30 phút ngày 25/9, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết với thử thách lớn.

Khoảng cách về lực lượng là có thật, nhưng sự tự tin, tinh thần chiến đấu và quyết tâm cao nhất có thể trở thành điểm tựa để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hướng đến một trận đấu đáng nhớ.