Đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam tập luyện tại Đà Nẵng

Kình ngư Trịnh Thị Bích Như sẽ tranh tài 5 nội dung tại ASIAN Para Games 5.

Để chuận bị cho ASIAN Para Games 5, các VĐV đội tuyển bơi đang tăng tốc tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện VĐV trẻ Quốc gia TP Đà Nẵng) với các kình ngư Hồ Văn Đao, Lê Tiến Đạt, Đỗ Thanh Hải, Hà Văn Hiệp, Võ Thanh Tùng, Trịnh Thị Bích Như, Vi Thị Hằng; dự kiến tham gia 28 nội dung.

Trước đó, nhằm đảm bảo điều kiện xét chuẩn cho các VĐV tham dự ASIAN Para Games 5, các VĐV đã tham dự Giải Bơi Người khuyết tật Thế giới World Series tại Fuji (Nhật Bản) từ vào giữa năm nay.