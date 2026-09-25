PUBG mất gì khi cấm vĩnh viễn Himass và TanVuu

Himass (trái) và Tanvuu (phải) trong poster giới thiệu của PUBG.

Ngày 23/9, KRAFTON thông báo cấm vĩnh viễn hai tuyển thủ Việt Nam Himass và Tanvuu bởi sai phạm tại giải đấu giao hữu PUBG Asia Star. Sự việc thổi bùng làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ trong nước, bởi phán quyết bị đánh giá là nặng tay, bất công với đóng góp của hai người chơi với tựa game.

Sau sự việc, nhà phát hành Hàn Quốc tiếp tục có những hành động khó hiểu như xóa tiếng Việt khỏi trò chơi, đóng các trang mạng xã hội và dừng giải đấu. Cùng với làn sóng tẩy chay, xóa game PUBG, KRAFTON đang đánh mất một thị trường eSports đang lên, đóng góp lượng theo dõi lớn cùng một lứa người chơi giỏi, giàu tính cạnh tranh.

Đánh mất thị trường Việt Nam

Tối 23/9, stremer Độ Mixi tuyên bố xóa PUBG và không tiếp tục thực hiện nội dung liên quan đến trò chơi. DJ Chip, PewPew, Levi cùng nhiều gương mặt quen thuộc của cộng đồng game Việt Nam cũng hành động tương tự.

Hệ thống quán net Win.D Gaming thông báo xóa PUBG khỏi hơn 2.000 máy tính. Nhiều chuỗi cyber như Black Kingdom Gaming, CyberWorld... cũng tuyên bố gỡ trò chơi. Câu lạc bộ eSports ở các trường đại học mạnh về phong trào thể thao điện tử trong nước cho biết không tham gia hoạt động, giải đấu và chương trình truyền thông liên quan đến PUBG. Xóa game, ngừng chơi PUBG trở thành trend trên mạng xã hội.

Đội hình Việt Nam dự PNC 2025, sau đó vô địch. Ảnh: PUBG.

Vụ việc KRAFTON hành xử không công bằng, thiếu minh bạch, phạt nặng tay với tuyển thủ Việt Nam bị đẩy đi xa. Câu chuyện trở thành chủ đề nóng trong đồng, được quan tâm lớn, nhưng theo chiều hướng tiêu cực. Trong hai ngày sau khi tranh cãi nổ ra, "PUBG", "Himass" và "TanVuu" nằm trong nhóm 5 từ khóa nóng trên Google Trending tại Việt Nam với hơn 20.000 lượt tìm kiếm. Lượng tra cứu về "Soopi" cũng tăng đột biến.

Cách KRAFTON xử lý vấn đề cho thấy hãng game "buông" thị trường Việt Nam. Ngày 23/9, lịch trình PUBG Vietnam Series 2026 Phase 2 (PVS) bất ngờ biến mất khỏi hệ thống PUBG Esports. Một ngày sau, nhà phát hành xác nhận toàn bộ trận còn lại của giải sẽ "hoãn cho đến khi có thông báo mới", không nêu lý do và cũng không đưa ra ngày trở lại.

PVS là sân chơi chuyên nghiệp cao nhất của PUBG Việt Nam, đồng thời là con đường để các đội trong nước tích lũy điểm hướng đến PUBG Global Championship. Cùng thời điểm, các kênh mạng xã hội chính thức của PUBG tại Việt Nam trên Facebook, YouTube và Instagram ngừng hoạt động.

Thị trường eSports đang lên

Về mặt thành tích và sức cạnh tranh của hệ thống PUBG eSports, hãng game tự cấm cửa hai người chơi hàng đầu.

TanVuu là thành viên The Expendables vô địch PGC 2024, giải đấu cao nhất dành cho các câu lạc bộ trong hệ thống PUBG. Himass từng cùng CERBERUS Esports vô địch PGS và giành danh hiệu MVP. Himass và TanVuu cùng Delwyn, Sololzy tạo nên đội tuyển Việt Nam vô địch PUBG Nations Cup 2025 với 216 điểm.

Himass được vinh danh người chơi hay nhất ở PNC 2025. Ảnh: PUBG.

Ngoài giá trị số liệu, hai tuyển thủ này gần như là "gương mặt đại diện" của PUBG Việt Nam. Lã Phương Tiến Đạt (Himass) đang khoác áo AG.AL, tổ chức quốc tế đầu tư cho nhiều game trên toàn cầu. Anh có phong độ ổn định nhiều năm, được PUBG gọi là "GOAT" của trò chơi bởi khả năng xử lý xuất thần.

Trong khi đó, Tanvuu sinh năm 2005, mới gia nhập đường đua eSports chuyên nghiệp khoảng 3 năm, nhưng gần như có mọi danh hiệu cao nhất của trò chơi. Tổng tiền thưởng hai người chơi này đem về cho tổ chức của mình đã vượt mốc 2 triệu USD.

Theo Esports Charts, PUBG Nations Cup 2025 lập kỷ lục của trò chơi với 817.817 người xem đồng thời. Giải đấu có gần 5,85 triệu giờ xem trong dữ liệu thống kê. Nền tảng cho biết khán giả Việt Nam và Hàn Quốc là hai lực đẩy quan trọng của kỷ lục này. Riêng lượng người xem tiếng Việt có lúc vượt 500.000 người đồng thời. PNC 2026 vẫn đạt đỉnh view 808.543. Tiếng Việt tiếp tục nằm trong nhóm ngôn ngữ được xem nhiều nhất.

Việc cấm hai tuyển thủ hàng đầu, dừng eSports tại một khu vực đang lên, có thể khiến các số liệu của giải đấu PUBG sắp tới bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khủng hoảng niềm tin

Trong thông báo xử lý vụ việc, KRAFTON thừa nhận những thiếu sót ở khâu hướng dẫn, vận hành và truyền đạt thông tin. Hai đội GAM x The Expendables và Anyone's Legend sau đó đều phản đối mức án, yêu cầu làm rõ tiêu chuẩn xử phạt. Tổ chức chủ quản của Himass, Tanvuu kháng cáo, không chấp nhận quyết định của cha đẻ trò chơi.

Đội hình The Expendables vô địch thế giới năm 2024. Ảnh: PUBG.

Đáng chú ý, hình phạt cấm vĩnh viễn từ nhà phát hành với hai game thủ trong một giải đấu mang tính giao hữu, giải trí bị đánh giá quá nặng nề. Trong khi đó, một phần nguyên nhân xuất phát từ chính ban tổ chức khi truyền tải thiếu thông tin.

"Cấm vĩnh viễn à. Điên thật, tôi nghĩ cùng lắm là một năm", H1RUZEN, cựu tuyển thủ chuyên nghiệp, HLV Team Vitality viết trên X.

Cùng quan điểm, Roman Zinovev, tuyển thủ PUBG kỳ cựu, đang thi đấu cho S8OL Esports nhận định hành vi "đá stream" là sai trái và vi phạm luật chơi. Tuy nhiên, hình phạt dành cho hai người chơi Việt Nam quá nặng.

"Họ không phải những người duy nhất chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra. Himass và Tanvuu chỉ là một phần trong tình huống đó. Hai người chơi này đã cống hiến rất nhiều cho PUBG và cộng đồng của nó. Thật đáng tiếc nếu câu chuyện của họ kết thúc theo cách này", Roman Zinovev viết.