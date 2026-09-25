CẬP NHẬT: Bảng tổng sắp và lịch thi đấu ASIAD 2026 mới nhất ngày 25/9

Ảnh minh họa (AI).

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Tính đến 5 giờ 30 phút ngày 25/9, Đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp ASIAD 2026 với 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 15 Huy chương Đồng.

Trong ngày 24/9, các vận động viên Việt Nam giành thêm 1 Huy chương Bạc và 7 Huy chương Đồng. Đinh Văn Tâm mang về tấm Huy chương Bạc đầu tiên sau khi để thua Ou Jiaming của Trung Quốc ở chung kết tán thủ hạng 56 kg nam.

Rowing đóng góp 4 Huy chương Đồng. Các tấm Huy chương Đồng còn lại thuộc về Trần Minh Trí ở hạng 65 kg nam môn cử tạ; đội NARAKA: Bladepoint và đội tiếp sức hỗn hợp 4x400 m gồm Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026

Trên bảng tổng sắp, Trung Quốc dẫn đầu với 80 Huy chương Vàng, 30 Huy chương Bạc và 20 Huy chương Đồng. Nhật Bản đứng thứ hai, tiếp theo là Hàn Quốc, Kazakhstan và Uzbekistan.

Ngày 25/9, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nhiều môn, trong đó có các nội dung chung kết canoeing, bắn súng, cử tạ và thể dục dụng cụ.

Ở môn cử tạ, Quàng Thị Tâm dự chung kết hạng 57 kg nữ lúc 11 giờ 30 phút. Trịnh Hải Khang thi chung kết nhảy chống nam môn thể dục dụng cụ lúc 13 giờ. Các vận động viên Việt Nam còn tranh tài ở cầu lông, bơi, điền kinh, đấu kiếm, boxing và bóng ném.

Tâm điểm trong ngày là hai trận tứ kết bóng đá. Đội tuyển nữ Việt Nam gặp Trung Quốc lúc 13 giờ, trong khi U23 Việt Nam đối đầu U23 Hàn Quốc lúc 17 giờ 30 phút.

Lịch thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 25/9