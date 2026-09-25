Vì sao cầu lông Trung Quốc đánh rơi HCV khi đã dẫn Indonesia 2-0?

Trung Quốc dẫn Indonesia 2-0 sau chiến thắng của Shi Yuqi và cặp Liang Weikeng/Wang Chang nhưng không thể lấy được điểm thứ ba.

Khi Liang Weikeng và Wang Chang thắng Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri sau ba game, Trung Quốc đã dẫn Indonesia 2-0 trong trận chung kết đồng đội nam tối 24/9. Trước đó, Shi Yuqi cũng giải quyết Jonatan Christie khá gọn với tỷ số 21-13, 21-18.

Ở thời điểm ấy, Trung Quốc chỉ cần thêm một chiến thắng để khép lại trận chung kết. Hai vị trí được đánh giá cao nhất đã làm xong phần việc, còn phía sau vẫn còn Li Shifeng, He Jiting/Liu Yi và Weng Hongyang.

Nhưng cả ba lượt đấu còn lại đều thuộc về Indonesia. Từ chỗ cách HCV đúng một điểm, Trung Quốc để trận chung kết tuột khỏi tay sau ba thất bại liên tiếp.

Điểm thứ ba không bao giờ đến

Bước ngoặt xuất hiện ở trận đơn thứ hai giữa Li Shifeng và Alwi Farhan. Sau khi thua game đầu 21-23, Li Shifeng thắng lại 21-15 và đưa trận đấu vào game quyết định.

Alwi lúc này chơi chắc chắn hơn. Tay vợt Indonesia dẫn 11-7 ở quãng nghỉ, giữ được khoảng cách rồi thắng 21-16, qua đó rút tỷ số chung xuống 1-2.

Chiến thắng này quan trọng hơn một điểm số thông thường. Indonesia thoát khỏi thế bị dồn sát mép, còn áp lực bắt đầu chuyển sang phía Trung Quốc, bởi đội đương kim vô địch vẫn chưa thể khép lại trận đấu.

Ở lượt tiếp theo, Trung Quốc sử dụng He Jiting và Liu Yi. Đây không phải cặp đấu được chuẩn bị từ đầu cho ASIAD, bởi Liu Yi vốn đăng ký đánh cùng Chen Boyang trước khi tay vợt này bị ốm và phải rút lui.

Sự thay đổi ấy chưa gây ảnh hưởng lớn ở các vòng trước. He/Liu từng giành điểm quyết định trước Hàn Quốc ở tứ kết và tiếp tục thắng tại bán kết gặp Ấn Độ. Đến chung kết, những hạn chế trong sự phối hợp bắt đầu bộc lộ.

Trước Leo Rolly Carnando và Daniel Marthin, cặp Trung Quốc vẫn bám đuổi sát ở game đầu nhưng thua 21-23. Sang game hai, họ không còn duy trì được thế cân bằng và thất bại 10-21.

He sau trận thừa nhận bản thân quá nóng vội, nhiều thời điểm cố kết thúc pha cầu khi cơ hội chưa thực sự rõ ràng. Liu cũng thừa nhận mắc nhiều lỗi, khiến Trung Quốc từ thế dẫn 2-0 bị kéo về 2-2.

Trung Quốc dẫn 2-0 nhưng để thua liền ba trận, qua đó mất HCV đồng đội nam vào tay Indonesia.

Lúc này, lợi thế tâm lý gần như đảo chiều hoàn toàn. Indonesia vừa thắng hai trận liên tiếp, trong khi Trung Quốc phải trông chờ vào Weng Hongyang ở lượt đấu cuối cùng.

Bốn game point bị bỏ lỡ

Trận quyết định giữa Weng Hongyang và Mohammad Zaki Ubaidillah là nơi Trung Quốc đánh rơi cơ hội rõ ràng nhất.

Weng dẫn 20-16 ở game đầu và có tới bốn game point. Chỉ cần tận dụng một trong số đó, tay vợt Trung Quốc sẽ bước vào game hai với lợi thế lớn về tâm lý.

Nhưng Zaki cứu cả bốn điểm, kéo tỷ số về 20-20 rồi thắng ngược 23-21. Sau khi thoát hiểm ở game đầu, tay vợt 19 tuổi chơi càng tự tin, dẫn nhanh 6-1 ở game hai trước khi khép lại trận đấu với tỷ số 21-13.

Weng sau đó thừa nhận mình xử lý không tốt những thời điểm quan trọng, dù đã có lợi thế đáng kể. Tốc độ của Zaki cũng khiến anh liên tục phải chạy theo thế trận ở game hai.

Chi tiết đáng chú ý nằm ở kinh nghiệm của hai tay vợt. Zaki mới 19 tuổi và lần đầu dự ASIAD, nhưng lại là người bình tĩnh hơn trong trận đấu quyết định HCV.

Tay vợt Indonesia cho biết cũng căng thẳng lúc nhập cuộc, song cố gắng không nghĩ đến thất bại khi đội nhà từng bị dẫn 0-2. Hai chiến thắng liên tiếp của Alwi và Leo/Daniel giúp Zaki bước ra sân với tâm lý tốt hơn, trong khi Weng phải gánh áp lực giữ lại chức vô địch cho Trung Quốc.

Sự khác biệt ấy hiện rõ ở những điểm cuối game một. Một bên có bốn cơ hội kết thúc nhưng không tận dụng được, bên còn lại cứu từng điểm rồi lập tức nắm quyền kiểm soát.

Chiều sâu của Trung Quốc bị thử thách

Trước chung kết, Trung Quốc vẫn sở hữu đội hình mạnh và có nhiều lựa chọn chất lượng. Hai lượt đầu cũng cho thấy họ không gặp vấn đề ở các vị trí chủ lực.

Shi Yuqi thắng Jonatan Christie. Liang Weikeng/Wang Chang vượt qua Fajar/Fikri. Hai điểm tưởng như đủ tạo nền để phần còn lại kết thúc trận đấu.

Nhưng thi đấu đồng đội cần ba chiến thắng. Trung Quốc không tìm được điểm thứ ba từ Li Shifeng, He Jiting/Liu Yi hay Weng Hongyang.

Indonesia chặn chuỗi vô địch của Trung Quốc bằng màn ngược dòng đáng nhớ nhất môn cầu lông tại ASIAD 20.

Indonesia lại đi theo kịch bản ngược lại. Jonatan thua, Fajar/Fikri cũng mất điểm, nhưng lớp cầu thủ phía sau không buông trận đấu. Alwi giữ đội tuyển ở lại chung kết, Leo/Daniel kéo tỷ số về 2-2, còn Zaki hoàn tất màn ngược dòng.

Đây cũng là lý do thất bại của Trung Quốc không thể chỉ được giải thích bằng một trận đấu tệ của một cá nhân. Ba vị trí khác nhau đều không thể tận dụng cơ hội khi đội nhà đang nắm lợi thế.

Việc Chen Boyang mắc bệnh khiến Trung Quốc phải thay đổi cặp đôi thứ hai, nhưng vấn đề không chỉ nằm ở nhân sự. Li Shifeng đã có cơ hội trong game quyết định, còn Weng Hongyang thậm chí dẫn 20-16 trước khi đánh mất game đầu.

Những khoảnh khắc ấy mới là phần khiến thất bại trở nên khó chấp nhận hơn. Trung Quốc đã có nhiều thời điểm đủ thuận lợi để kết thúc chung kết, nhưng Indonesia chơi tốt hơn khi áp lực tăng lên.

Chiến thắng 3-2 giúp Indonesia giành HCV đồng đội nam ASIAD lần đầu sau 28 năm, đồng thời ngăn Trung Quốc vô địch kỳ thứ ba liên tiếp.

Với Trung Quốc, trận thua không cho thấy họ thiếu ngôi sao. Vấn đề nằm ở chỗ những quân bài phía sau không mang về được điểm quyết định khi Shi Yuqi và Liang/Wang đã hoàn thành nhiệm vụ.

Dẫn 2-0 trong một trận chung kết đồng đội thường là lợi thế rất lớn. Nhưng tối 24/9, Indonesia chứng minh hai điểm vẫn chưa đủ nếu đội phía sau còn đủ sức chơi thêm ba trận tốt hơn.